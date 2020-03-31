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Kültür-Sanat

Tame Impala konser veremediği için, şarkılarını konserdeymiş gbi miksleyip internete yükledi

31 Mart 2020 15:04

T24 Dış haberler

Kısa süre önce "The Slow Rush" isimli bir albüm çıkaran Tame Impala, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalınca, hayranlarına benzer bir tecrübe yaşatmanın ilginç bir yolunu buldu.

Tame Impala albümlerinin 'tek adamı' olan Kevin James, tüm 'The Slow Rush' albümünü "bir canlı performanstaymış" gibi duyulacak şekilde miksledi. James, albümün bu versiyonunu "The Slow Rush In An Imaginary Place"(Hayali bir mekanda The Slow Rush) ismiyle dijital platformlardan paylaştı.

Tame Impala, birçok diğer grup gibi salgın sebebiyle konserlerini iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı.
 
               

 

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