-TAMAYLIGİL: ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, ''CHP olarak oluşan Meclis grubumuzla beraber, çalışmalarımızı bize verilen sorumluluk ve yükümlülük noktasında var gücümüzle ortaya koyacağımız hedeflerimizle ve seçime gidiş noktasında açıkladığımız projelerin temel ilkelerini halkımızla paylaşmaya devam ederek sürdüreceğiz'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Tamaylıgil, yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirildiğini anlatan Tamaylıgil, ''CHP'nin 2007, 2009, 2011 yılları itibarıyla oy oranlarında başarılı bir artış gerçekleştirdiğini, bununla beraberde milletvekili sayılarını artırdıklarını'' söyledi. Tamaylıgil, şöyle devam etti: ''Bugünden itibaren hatta pazartesinden itibaren çalışmalarımız aynı tempo, inanç ve enerji ile devam ediyor. Hali hazırda seçim sonuçları kesinleşmedi iller bazında yapılmış tespitler ve itirazların hukuki süreci devam ediyor. Kesin sonuçlar açıklanacak ve Meclisin çalışma programı ortaya çıkacaktır. Bizler de önümüzdeki dönemde seçimler ve iktidar hedefli yürüyüşümüzle yolumuza devam edeceğiz.'' Tamaylıgil, seçim sonuçlarına ilişkin tüm örgütlerden seçimle ilgili bilgi istediklerini, bunların MYK'ya ulaşmasından sonra değerlendirileceğini bildirdi. Tamaylıgil, seçim sürecinde kadınların ve gençlerin inanılmaz bir performans gösterdiğini belirterek, teşekkür etti. Seçim sürecinde ''haddini aşan ve kimi zaman sinkaflı kelimelere dönen CHP'nin muhatap bırakıldığı ağır kelimelerle karşı karşıya kaldıklarını'' ifade eden Tamaylıgil, bu konuda yasal olarak başlattıkları girişimlerin takipçisi olacaklarını söyledi. -KURULTAY TALEPLERİ- Tamaylıgil, bir gazetecinin, bazı muhalif isimlerin kurultay talebi olduğunu anımsatması üzerine, ''CHP her zaman hukuka, hukukun üstünlüğüne parti içi hukuka inanan bir partidir. Dile getirilen düşünceler, eleştiri boyutunda olduğunda ortaya konulabilir. Bir tüzüğümüz vardır, kurultayın nasıl toplanacağını ortaya koymaktadır. Herkes özgür iradesiyle bu süreci ve tüzüğün gereklerini yerine getirebilir...'' ifadelerini kullandı. Tamaylıgil, ''Önümüzdeki günlerde bir Parti Meclisi (PM) ya da il başkanları toplantısı olacak mı?'' yönündeki soru üzerine ise ''Öncelikle rakamlar ve ortaya çıkış süreciyle ilgili olarak kesinleşen bir noktada değiliz, bunu detaylı değerlendiriyoruz. Örgütün ortaya koyacağı iller bazındaki değerlendirmeleri de ortaya koyacağız'' yanıtını verdi. Yeni anayasa konusunda iktidar partisinin ''uzlaşma sağlanması'' yönünde açıklamalarının olduğunun hatırlatılarak, CHP'nin görüşünün sorulması üzerine Tamaylıgil, ''İktidar partisi bugüne kadar uzlaşma eylemlerinde bulunmamıştır, bu tür söylemlerin güven telakki ettiğini söylemek de mümkün değildir. Parti tercihleri ötesine gitmeyen balkon konuşmaları, genelde balkonda kaldığı için uygulamada hangi noktaya taşıyacaklar, göreceğiz'' dedi. Tamaylıgil, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, ''taklit, aslını yaşatır'' yönünde açıklamalarının olduğunun anımsatılarak, eleştirilerinin dikkate alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine de CHP'nin seçim sürecinde önemli projeler ortaya koyduğunu anlattı. Tamaylıgil, ''Bu projeler anlatılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte CHP, kendi projelerini hazırlamıştır, bir taklit değil, çağdaş, uygar, temel hak ve özgürlüklere saygılı, refahı paylaşma hedeflerini ortaya koymuştur. Bu yöndeki tüm başlıkları paylaşmaya da devam edecektir'' dedi. Seçim öncesi çeşitli hedeflerin konulduğunun anımsatılarak, gelinen noktada bu durumun MYK'da değerlendirilip değerlendirilmediğinin sorulması üzerine Tamaylıgil, her siyasi partinin amacının iktidar olmak olduğunu söyledi. Tamaylıgil, CHP'nin 12 Eylül sürecinden sonra en önemli oy oranını aldığını, milletvekili açısında da artan bir oy oranıyla temsil hakkını elde ettiğini kaydetti. Milletvekili seçilen bazı isimlerin partiden ayrılacağı yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine de Tamaylıgil, ''Böyle bir iddianın dayanağı nereden, nedir, bunu iddia edenlere sormak lazım. CHP'nin seçilmiş tüm vekilleri, CHP çatısı altında aldıkları sorumluluk ölçüsünde mücadele etmeye devam edeceklerdir'' dedi. Tamaylıgil, Ergenekon tutuklu sanıklarından Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile ilgili sürecin sorulması üzerine, yargının siyasallaştığını ileri sürerek, bu ortamda nasıl bir karar verileceğinin merak konusu olduğunu ifade etti. Tamaylıgil, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin açıklamalarının sorulması üzerine, İnce'nin bugün MYK toplantısına katılmadığını ancak kendisinin ilk açıklamasının ardından sözlerine açıklık getirdiğini söyledi. CHP'nin seçimler öncesinde ''Dersim belgelerinin açıklanması, Hakikatler Komisyonu kurulması, yerel yönetimlere özerkli şartı'' gibi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili ''çeşitli açılımlar ortaya koyduğunu'' ifade edilerek, ''Bu bağlamda bölgede CHP'nin elde ettiği sonuçları nasıl değerlendirdikleri ve BDP'nin taleplerini içeren bir anayasa gündeme gelirse tepkilerinin ne olacağının'' sorusu üzerine ''Dersim belgeleriyle ilgili düşüncemizi, seçimlerden çok daha öncesinde dile getirmiştik. Bu tür konuların tarihçiler tarafından incelenip karar verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun yanı sıra Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik şartı ile dile getirilen diğer demokratik özerklik noktasındaki başlığın, aynı kabul edilerek bir değerlendirme yapılmasını da hakkaniyetle örtüştüğünü düşünmüyorum'' diye konuştu.