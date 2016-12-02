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Tam liste: 15 Temmuz'dan sonra kaç KHK çıkarıldı, kaç kurum kapatıldı, hangi kurumdan toplam kaç kişi ihraç edildi?

KHK’lardan 5'i Meclis’ten geçerek yasalaştı

02 Aralık 2016 20:16

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz tarihinde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) dahilinde bugüne kadar toplam 12 kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı.

KHK’lar temelde OHAL dönemlerinde yürütmenin daha etkin ve hızlı karar alabilmelerini amaçlayan belgeler ve normalde Meclis onayından geçmedikleri sürece yasa sayılmıyorlar. 23 Temmuz’dan sonra yayımlanan KHK’lardan 5'i Meclis’ten geçerek yasalaştı.

 

Toplam 2 bin 614 kurum kapatıldı

 

Mecliste.org tarafından yapılan derlemeye göre, bugüne kadar çıkan 12 KHK’dan 7'si kapatılma ya da ihraç listesi içeriyor. Bu KHK’lar ile toplam 83 bin 45 kişi kamudan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Çıkarılan tüm KHK'ların özetleri için tıklayın

Kapatılan toplam 1500 dernekten 175’i sonrasına geri açıldı, 1325’i fiilen kapatıldı. Beş haber ajansı, 16 TV, 24 radyo, 62 gazete, 19 dergi ve 29 yayınevinin faaliyetlerine son verildi. Toplam 2614 kurum kapatıldı.

 

Toplam 83 bin kişi ihraç edildi

 

KHK’lar kapsamında ihraç edilerin sayısı, kamu ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikte düşünüldüğünde 83 bin 45’e erişiyor. TSK’dan en kitlesel ihraçlar, 677 ve 668 sayılı KHK’larla yapıldı. Kamudan ise 50 bin 643’ü yalnız 672 sayılı KHK ile olmak üzere, toplam 79 bin 6 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 190 kişi ise işe iade edildi.

 

30 bine yakın öğretmen ihraç edildi

 

Kamudan ihraç edilenlerin çoğunluğu memur, bir kısmı ise işçi statüsünde idi. İhraçların kurumlara dağılıma bakıldığında ise ilk sırayı 29 bin 953 ile öğretmenlerin aldığı görülüyor. Emniyet Müdürlüğü’nden 18 bin 697, Sağlık Bakanlığı’ndan 5526, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ise 1826 personel ihraç edildi.

Bu rakamların dışında, 673 ve 675 sayılı KHK’lar marifetiyle yurtdışında eğitim gören 201 öğrencinin ise öğrencilikle ile ilişikleri kesildi.

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