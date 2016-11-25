KHK'yla ihraç edilen öğretmenler: Geri döneceğiz

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile açığa alınan ve ihraç edilen Eğitim Sen üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ankara’da buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmak istedikleri protesto engellenen öğretmenler Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK’ler ile Türkiye’nin dört bir yanında açığa alınan ve ihraç edilen Eğitim Sen üyeleri Öğretmenler Günü’nde yaşananları Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto etmek istedi. Polis tarafından engellenen öğretmenler, yaptıkları açıklamada "Açığa almalar, ihraçlar bizi yıldıramaz, işimizi geri istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eylemin engellenmesinin ardından Yüksel Caddesi'nde öğretmenler adına basın açıklamasını yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Hukuksuz ihraçlar ve haksız açığa almalar derhal son bulmalı, OHAL ve KHK hukuksuzluğuna son verilmelidir. Açığa alınan ve ihraç edilen öğretmenler görevlerine geri dönmeli" dedi. CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Necati Yılmaz da eyleme katılarak destek verdi.

Yapılan açıklamada, OHAL döneminde öğretmenlere karşı baskıların artırıldığı vurgulandı. Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin sendikal eylem ve etkinliklerin darbeyle alakasının olmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin bu konudaki uygulamaları eleştirilerek, "10 bine yakın Eğitim Sen üyesi 76 gündür açıktadır ve göreve dönmeyi beklemektedir. Öğrencilerin yaşam hakkı ve eğitim hakkı için yapılan bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle öğretmenlerin ‘eğitim hakkını ihlal ettiğini’ iddia edenler, öğretmenleri 76 gündür okullarından ve öğrencilerinden kopararak öğrencilerin eğitim hakkını engellemektedir” dendi.