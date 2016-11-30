KHK ile kapatılan Gündem Çocuk: Özür dileriz çocuklar…
“Kapatıldığımız için yayımlayamadığımız raporumuz yangın önlemiydi!”
30 Kasım 2016 03:52
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği, Adana’da bir yurtta çıkan ve en az 12 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak “Kapatıldığımız için yayımlayamadığımız Okullarda Fiziksel Güvenlik Rehberinde başlıklardan birisi yangın önlemeydi. Özür dileriz çocuklar!” dedi.
Adana'da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden 11'inin öğrenci, birinin de okulda görevli bir kişi olduğu belirtildi.
“Hangi çalışmamız, kimi rahatsız etti; susunca ihlâller durmayacak!”
Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan 370 dernekten birisi olan Gündem Çocuk Derneği, Karaman’daki cinsel istismar davası başta olmak üzere birçok cinsel ihlâl davasına müdahil olduklarını belirterek “Hangi çalışmamız kimi rahatsız etti?” diye sormuştu. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Onur Yılmaz, derneği mühürlemek üzere geldiklerinde görevlilerin elindeki yazıda bir gerekçe gösterilmediğini belirtirken “Sustuğumuz zaman çocukların hak ihlâlleri durmayacak. Hangi çalışmamızın kimi rahatsız ettiğini bilmiyoruz. Olmayan ve ne yapılması gerektiği üzerine çalışıyoruz. Eksik yapılanı anlatıyoruz. Devlet kurumlarının, siyasi yapıların yapmaları gerekenleri hatırlatıp, destek oluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı: 370 derneğe vurduk kilidi gitti, açın da görelim!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kapatılan derneklerle ilgili, "370 dernek kapattık. Neden? Oralarda konaklayacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağlayacaklar, biz de onları meşru bir organ olarak göreceğiz. Vurduk kilidi, gitti. Hadi bakalım açın da görelim" demişti.