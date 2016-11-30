KHK ile kapatılan Gündem Çocuk: Özür dileriz çocuklar…

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği, Adana’da bir yurtta çıkan ve en az 12 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak “Kapatıldığımız için yayımlayamadığımız Okullarda Fiziksel Güvenlik Rehberinde başlıklardan birisi yangın önlemeydi. Özür dileriz çocuklar!” dedi.

Gündem Çocuk Derneği çocuklar için vardı, bütün günahı buydu, o teklifin sakıncalarını raporlarında yazmıştı