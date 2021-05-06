Tam kapanmanın süresi, bir hafta daha uzatılabilir

Sağlık Bakanlığının başta günlük pozitif vaka sayısı olmak üzere salgın süreciyle ilgili verileri takip ettiğini hatırlatan yetkili, “Genel yaklaşım bayramdan sonra pandemi gündeminin kalkması. Ama bunun için hedeflenen sayılar var, onlara ulaşmak gerekiyor. Ayrıca aşının artmış ve yaygın şekilde uygulanabilir olması ve bazı tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Açılma-kapanma ekonomiyi, toplumu, bireyleri, herkesi yoruyor. Süre belki biraz daha uzatılıp kademeli-kontrollü bir açılmaya gitmek daha doğru olabilir” dedi.