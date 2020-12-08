Tam kapanmanın ekonomik maliyeti ne kadar?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken, Türkiye'de 'tam kapanma' çağrılarına 'ekonomik' gerekçelerle olumsuz yanıt verildi. ODTÜ'den Prof. Dr. Erol Taymaz ve Prof. Dr. Ebru Voyvoda, tam kapanmanın 'kabaca' maliyetini hesaplarken, '1 aylık tam kapanmanın ekonomik maliyetinin GSYİH'nın yüzde 3,3'ü kadar, yani yaklaşık 145 milyar TL' olacağını belirttiler.
Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; Prof. Taymaz ve Prof. Voyvoda, tam kapanma ile hem ölüm sayılarının ciddi şekilde düşeceğini, ekonomik maliyetinin de sanılan kadar yüksek olmayacağını söyledi.