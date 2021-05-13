Tam kapanma sürecinde günde ortalama 86 bin ilk doz Koronavirüs aşısı yapıldı

Türkiye'de 14 Ocak’ta başlayan aşılama sürecinde istenilen sayıya ulaşılamadı. Tam kapanmada günde ortalama 86 bin ilk doz Koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında yaptığı açıklamada “Günde ortalama 1,5, hatta 2 milyon aşıyı yapma imkânımızın olduğunu söyleyebilirim” demişti. Kapanma döneminde hızla aşılama yapılmadığı için önemli bir fırsatın kaçırıldığını vurgulayan uzmanlar, günlük aşılama oranlarının mutlaka yükseltilmesi gerektiği, aksi durumda sonbaharda yeni bir pikin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tam kapanmada Koronavirüs aşısının ilk dozu, 30 Nisan- 11 Mayıs arasında yalnızca 1 milyon 37 bin kişiye yapıldı. Buna göre, tam kapanmanın ilk 12 gününde ilk doz aşı uygulanan yurttaş sayısı günde ortalama 86 bin. En fazla birinci doz aşı uygulanan gün 224 bin ile 3 Mayıs, en az aşı yapılan gün ise 34 bin aşılamayla 9 Mayıs oldu.

"Nerede hasta varsa bulmamız gerekiyordu"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yaptığı açıklamada, günlük birinci doz aşılama oranlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Günlük birinci doz aşılama oranları çok az. Kısıtlamaların olduğu ve işçilerin yüzde 80’inin çalışmaya devam ettiği bu dönemde aşılamanın çok iyi yapılması gerekiyordu. Bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Aşı tedarikinde stratejik hatalar yapıldı. Mesela bugün de (dün) aşı geldi ama ne kadar aşı geldiği belli değil. Bakanlık artık açıklamıyor. Aşılama bu kadar zayıf kalırsa önümüzdeki sonbaharda yeni bir pik kaçınılmaz olacak. Ayrıca bu dönemde çok test yaparak nerede hasta varsa bulmamız gerekiyordu; ancak bu da yapılmadı.”