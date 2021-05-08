Tam kapanma sonrası nasıl bir yol izlenecek?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’tan sonra nasıl bir yol izleneceğine dair edindiği bilgilere yer verdi.

Normalleşme döneminde aşı işine de ağırlık verileceğini ve mayıs sonuna dek üç ayrı kaynaktan 30 milyon doz aşı gelmesinin ön görüldüğünü ifade eden Zeyrek’in tam kapanma sonrası izlenecek yola ilişkin edindiği bilgiler şöyle:

“Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak”

Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak.

“Restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak”

17 Mayıs'tan itibaren restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak. Yani sadece açık hava bölümleri olacak. Peki açık alanı olmayan restoranlar ne yapacak? Hükümet, yerel yönetimlere açık alanı olmayan kafe ve lokantalara kapı önüne masa konulması konusunda kolaylık sağlanması yönünde telkinde bulunacak.

17 Mayıs'tan itibaren AVM'ler, spor salonları, berberler de açılacak.

Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak.

1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek

1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.45'e çekilecek ve pazar günü yasak olmaktan çıkacak.

Her şey öngörüldüğü gibi giderse temmuz ortasından itibaren akşam yasağı 23.45'e ya da 24.00'e çekilecek.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.