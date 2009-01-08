Tam işitme kaybında ‘biyonik kulak’ mucizesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda yapılan başarılı bir ameliyatla "biyonik kulak" takılan bir çocuğun duymaya ve konuşmaya başlaması, tam işitme kaybı olan kişiler için "umut ışığı" oldu.



Yrd. Doç. Dr. Mehmet Somtaş, yaptığı yazılı açıklamada, tam işitme kaybı bulunan Penbe Nazlıcan Ünal (4) adlı hastasına, "koklear implant" adı verilen bir yöntemle "biyonuk kulak" taktığını belirtti.



Minik hastasının operasyon sonrası duymaya ve kısa bir süre sonra da konuşmaya başladığını ifade eden Somtaş, şunları kaydetti:



"Pembe Nazlıcan Ünal, ailesi tarafından 1 yaşında doğuştan işitme kaybı nedeniyle hastanemize getirildi. Her iki kulakta da tam işitme kaybı tespit edildi. Ardından, iki kulağa işitme cihazı yerleştirildi. Hasta, iki sene boyunca takip edildi. Bu süre içinde Nazlıcan sadece anne-baba diyebildi. 9 ay önce de Nazlıcan;ın sol kulağına 'koklear implant' adı verilen bir yöntemle 'biyonik kulak' taktık. Şu anda normal bir çocuk gibi işitiyor ve konuşuyor. Normal bir anaokuluna gidiyor. Başarısı da çok iyi. Bundan sonra eğitimini de normal okullarda sürdürmesini bekliyoruz."



Somtaş, Pembe Nazlıcan Ünal'ın ameliyatında elde edilen başarının tam işitme kaybı bulunan kişilere de adeta "umut ışığı" olduğunu belirtti.



Baba İsmet Ünal ve anne Ayşe Ünal da kızlarının duyuyor ve konuşuyor olmasından dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.



Nazlıcan;ın adeta yeniden dünyaya geldiğini, ailece çektikleri acıların sona erdiğini ifade eden İsmet Ünal, şöyle devam etti:



"Kızımız doğuştan duymuyordu. Bu yüzdende konuşamadı. Nazlıcan'ı tedavisi için Kırşehir'den Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi'ne başvurduk.



Doktorlar bize büyük ilgi gösterdi. Kızımız tedavi altına alındı. Yapılan tedavi ve ameliyat sonrası Nazlıcan duymaya ve konuşmaya başladı. Adeta yeniden dünyaya geldi. Onunla birlikte bu karanlık dünyadan bizde çıktık ve aydınlığa kavuştuk.



Şimdi, çok mutlu ve sevinçliyiz. Doktorlarımıza şükran borçluyuz. İşitme kaybı bulunan diğer çocuklarımızın da duymasını, konuşmasını istiyoruz."

