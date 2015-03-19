'Tam Güneş tutulması' Türkiye'den izlenebilecek

2015 yılının en önemli gök olaylarından biri olan tam Güneş tutulması 20 Mart Cuma günü Türkiye'de 3 saat boyunca izlenebilecek.

Yılın en önemli gök olaylarından tam güneş tutulması, 20 Mart'ta gece gündüze eşitken yaşanacak. Türkiye'den parçalı gözlenecek tutulma saat 09.40'ta başlayıp 13.50'ye kadar sürecek.

Türkiye tam bir tutulma göremeyeceği için 3 saat boyunca tutulmaya şahitlik edecek.

Tutulma, Türkiye'de Hilal şeklinde gözlenebilecekken, en iyi Grönland, İzlanda, Kuzey Avrupa ülkelerinde izlenebilecek.

2015 yılında ilk biri tam, biri parçalı olmak üzere 2 güneş tutulması, 2 de tam ay tutulması şeklinde 4 önemli gök olayı yaşanacak.

2006'dan sonra ilk kez

Kuzey Avrupa'da tam yaşanacak tutulma, Türkiye'de ise Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 40'ını kapatmış halde gözlenecek. Türkiye, en son tam tutulmayı 1999 ve 2006'da izleyebilmişti.