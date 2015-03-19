T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Tam Güneş tutulması' Türkiye'den izlenebilecek

Türkiye, en son tam tutulmayı 1999 ve 2006'da izleyebilmişti

19 Mart 2015 16:49

2015 yılının en önemli gök olaylarından biri olan tam Güneş tutulması 20 Mart Cuma günü Türkiye'de 3 saat boyunca izlenebilecek.

Yılın en önemli gök olaylarından tam güneş tutulması, 20 Mart'ta gece gündüze eşitken yaşanacak. Türkiye'den parçalı gözlenecek tutulma saat 09.40'ta başlayıp 13.50'ye kadar sürecek.

Türkiye tam bir tutulma göremeyeceği için 3 saat boyunca tutulmaya şahitlik edecek.

Tutulma, Türkiye'de Hilal şeklinde gözlenebilecekken, en iyi Grönland, İzlanda, Kuzey Avrupa ülkelerinde izlenebilecek.

2015 yılında ilk biri tam, biri parçalı olmak üzere 2 güneş tutulması, 2 de tam ay tutulması şeklinde 4 önemli gök olayı yaşanacak.

 

2006'dan sonra ilk kez

 

Kuzey Avrupa'da tam yaşanacak tutulma, Türkiye'de ise Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 40'ını kapatmış halde gözlenecek. Türkiye, en son tam tutulmayı 1999 ve 2006'da izleyebilmişti.

ETİKETLER

güneştutulmasıtürkiyeizlenebilecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24