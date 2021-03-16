Tam bir yıldır kapalı olan dans pistlerine alternatif 24 saatlik elektronik müzik festivali: 24 Hours of İstanbul

T24 Yaşam

Facebook etkinlik sayfalarının açıklama kısmına; “16 Mart 2020’de pandemiden dolayı kapanan mekânlarımız - özellikle bar ve kulüpler - herhangi bir şekilde açılmadı. Biz de emekçileri olarak kapsamlı bir festivalle burada olduğumuzu hatırlatalım istedik” notu düşen elektronik müzik festivali 24 Hours of Istanbul, 26 ayrı DJ performansı yayınlayacak.

Ücretsiz olarak 24.istanbul adresinden yayınlacak olan festival iki sahneden oluşuyor.

20 Mart tarihinde gündüz ve gecenin eşit olmasını temsil eden Equinox Stage’ de henüz isimleri açıklanmayan iki DJ 12’şer saat boyunca çalarken aynı anda 24 Stage’de Istanbul elektronik müzik dünyasının bilinen isimlerinden oluşan 27 ayrı DJ performans sergileyecek.

Festivalde çalacak isimlerin bazıları şöyle:

Orkun Bozdemir, Yakuza, Barış K, Kiwi, Ece Özel, Evrim de Evrim, Zozo, Sezer Uysal, Arman Akıncı…

Detaylı bilgi için: facebook.com/24.istanbul