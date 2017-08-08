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Kültür-Sanat

Talip Karamahmutoğlu yönetti, Erkan Oğur söyledi; 'Mezarcı'nın galası yarın

Film, Antakya Film Festivali'nde 3 ödüle birden layık görülmüştü

08 Ağustos 2017 15:44

Yönetmen Talip Karamahmutoğlu’nun usta yazar Osman Şahin’in öyküsünden sinemaya uyarladığı 'Mezarcı' filminin galası yarın (9 Ağustos 2017- Saat 20.00'de kokteyl / 21.00'de film gösterimi) TİM Show Center'da yapılacak. 

Antakya Film Festivali’nde 3 ödüle birden layık görülen film aynı zamanda festivalin de açılış filmi olarak perdeye yansımıştı. Mezarcı, yarışmada uzun metraj dalında 'En İyi Sanat', 'En İyi Yardımcı Oyuncu' ve 'Halk Jürisi En İyi Film Ödülü'nün sahibi olmuştu.

VİDEO: Sen benden gittin gideli: Erkan Oğur 'Mezarcı' filmi için söyledi

Müziklerini Erkan Oğur’un bestelediği, oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Nilay ErdönmezOrhan Aydın, Mustafa UzunyılmazTuran ÖzdemirSadık GürbüzHikmet Karagöz ve Adem Yılmaz'ın yer aldığı film, 11 Ağustos'tan itibaren izleyicinin karşsına çıkacak. 

Filmin konusu 

Yeni bir hayat kurmak umuduyla işçi olarak gurbete gittiği Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babasının ölümü üzerine memleketi Dalaman Şerefler Köyü'ne döner. Ejder'in köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusunda ki birikimlerine yeni ufuklar açar.

 

Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, ''Aslan yattığı yerden bellidir''  felsefesi ile yola çıkarak, ölecek her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.

Kişiye özel mezar tasarımları ile cennete giden bu yolda müşterilerine eşlik eden Ejder ve şirketi ''Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak...'' sloganı ile işler yolunda giderken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi ile yüzleşir.

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