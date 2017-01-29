"Talimatı aldıktan sonra silinen suikastçının e-mail yazışmaları siber ekip tarafından geri getirildi"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında talimatın yurt dışından geldiği ileri sürülen tetikçi Mert Altıntaş'ın silinen e-mail yazışmaları özel bir ekip tarafından geri getirildiği iddia edildi. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, kritik yazışmalara 15 Temmuz sonrası 'FETÖ' soruşturmaları için kurulan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ulaştı.

Karar gazetesinin haberi şöyle:

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın talimatı e-mail’le yurtdışından aldığını ilk kez duyuran Karar, kritik kanıtın nasıl elde edildiğinin bilgisine de ulaştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından FETÖ ile ilgili soruşturmalar için oluşturulan özel ekip suikastın kilidini çözdü. İnternette iz bırakmamak için sık sık VPN kullanan, hedef saptırmak için bazı cemaat ve gruplarla 3 ay boyunca ilişki kurmaya çalıştığı tespit edilen katilin, suikasttan önce bilgisayarında ve maillerinde bağlantılarını karartmak için temizlik yaptığı tespit edildi.

Emniyet’te 15 temmuz soruşturmaları için oluşturulan siber ekip katilin cep telefonu ve bilgisayarını didik dedik etti. Silinen e-mail yazışmalarının büyük bölümünü geri getirdi. Yapılan incelemede Karlov suikastının yurtdışından e-maille geldiğini ortaya koyan kanıtlara ulaşıldı. Soruşturmada elde edilen bulgular ve HTS dökümü incelemesinde suikast talimatının Türkiye içinden aldığını gösteren bir ize rastlanmamıştı.

Polis okulunda FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen Altıntaş’a emrin ne zaman ve kim tarafından verildiği üzerinde duruluyor. Karar, dün manşetten verdiği haberinde katilin bazıları silinen e-mail yazışmalarından talimatın yurtdışından geldiğinin tespit edildiğini yazmıştı.