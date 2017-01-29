T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Talimatı aldıktan sonra silinen suikastçının e-mail yazışmaları siber ekip tarafından geri getirildi"

E-mail yazışmalarında suikast talimatının yurt dışından geldiği iddia edilmişti

29 Ocak 2017 14:24

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında  talimatın yurt dışından geldiği ileri sürülen tetikçi Mert Altıntaş'ın silinen e-mail yazışmaları özel bir ekip tarafından geri getirildiği iddia edildi. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, kritik yazışmalara 15 Temmuz sonrası 'FETÖ' soruşturmaları için kurulan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ulaştı.

Karar gazetesinin haberi şöyle:

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın talimatı e-mail’le yurtdışından aldığını ilk kez duyuran Karar, kritik kanıtın nasıl elde edildiğinin bilgisine de ulaştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından FETÖ ile ilgili soruşturmalar için oluşturulan özel ekip suikastın kilidini çözdü. İnternette iz bırakmamak için sık sık VPN kullanan, hedef saptırmak için bazı cemaat ve gruplarla 3 ay boyunca ilişki kurmaya çalıştığı tespit edilen katilin, suikasttan önce bilgisayarında ve maillerinde bağlantılarını karartmak için temizlik yaptığı tespit edildi.

Emniyet’te 15 temmuz soruşturmaları için oluşturulan siber ekip katilin cep telefonu ve bilgisayarını didik dedik etti. Silinen e-mail yazışmalarının büyük bölümünü geri getirdi. Yapılan incelemede Karlov suikastının yurtdışından e-maille geldiğini ortaya koyan kanıtlara ulaşıldı. Soruşturmada elde edilen bulgular ve HTS dökümü incelemesinde suikast talimatının Türkiye içinden aldığını gösteren bir ize rastlanmamıştı.

Polis okulunda FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen Altıntaş’a emrin ne zaman ve kim tarafından verildiği üzerinde duruluyor. Karar, dün manşetten verdiği haberinde katilin bazıları silinen e-mail yazışmalarından talimatın yurtdışından geldiğinin tespit edildiğini yazmıştı.

ETİKETLER

Andrey KarlovMevlüt Mert Altıntaş15 TemmuzFETÖSiber Suçlarla Mücadele Şubesi

İlgili Haberler

Rusya suikast soruşturması için devreye girdi; Litvanya yeni Bylock listesini Türkiye ile paylaştı

Büyükelçi Karlov'u öldüren polisin, 'FETÖ' ile bağlantılı kişilerle ilişkide olduğu iddia edilmişti

Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldüren polis Altıntaş'ın mailleri suikasttan 2,5 saat sonra silinmiş!

Savcılık, Google'dan mail geçmişini istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24