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Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldüren polis Altıntaş'ın mailleri suikasttan 2,5 saat sonra silinmiş!

Savcılık, Google'dan mail geçmişini istedi

28 Ocak 2017 10:25

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetten yaklaşık 2.5 saat sonra, suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etti. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, soruşturma kapsamında iki bakanın koruma ekibinde ve Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görevli toplam 4 polisin de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla bırakıldıkları öğrenildi.

 

Savcılık: Yalnız olmadığının kanıtı

 

Altıntaş, 19 Aralık 2016 tarihinde Karlov’u, katıldığı bir resim sergisinde konuşma yaptığı sırada vurarak öldürmüştü. Altıntaş da olay yerinde polisin operasyonunda hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı sürdüren savcılık, Altıntaş’ın Karlov’u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etti. Savcılık bu kapsamda Google’a yazı yazarak, silinen mail’lerin dökümünün gönderilmesini istedi. Savcılık yetkilileri, çıkan çatışmada Altıntaş’ın hayatını kaybetmesine rağmen mail’lerin silinmesini, “suikastta yalnız olmadığının en güçlü kanıtı” olarak değerlendirdiklerini ifade ettiler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nun sürdürdüğü soruşturmada Altıntaş’ın bağlantılarını belirlemek amacıyla okul hayatı dahil bütün ilişkileri mercek altına alındı. Altıntaş ile aynı polis okulunda okuyan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun koruma ekibindeki polis memuru D.S, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in koruma ekibinde yer alan B.D ile Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görevli O.Ö. ve S.K.’nın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan korumaların, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. 4 polisin, emniyet içindeki FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıkları kaydedildi.

Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınanlardan Altıntaş’ın bir dönem ev arkadaşı olan polis memuru Sercan B. polis memuru Kaan B. ve esnaf Asım S. tutuklanmıştı. 

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