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Rusya suikast soruşturması için devreye girdi; Litvanya yeni Bylock listesini Türkiye ile paylaştı

Büyükelçi Karlov'u öldüren polisin, 'FETÖ' ile bağlantılı kişilerle ilişkide olduğu iddia edilmişti

26 Ocak 2017 09:21

ByLock sunucusunun bulunduğu Litvanya, Türkiye ile bilgi paylaşımında bulundu. Türkiye, daha önce Litvanya’dan bilgi talep etmiş, ancak sonuç alamamıştı. Büyükelçi Andrey Karlov suikastinden sonra Türkiye ile birlikte soruşturma yürüten Rusya’nın devreye girmesiyle Litvanya, Türkiye ile ByLock bilgilerini paylaştı.

MİT 2016’da çözmüştü

'FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı olarak kabul edilen ByLock’un sunucusunun Litvanya’da olduğu belirlenmişti. Yazışma içerikleri ile bu yazışmaları yapanların bilgilerine ulaşmak için yapılan çalışmalar Mayıs 2016’da sonuç verdi. Litvanya’daki sunucuya giren MİT, ByLock verilerini Türkiye’ye aktardı. Yapılan analizde ByLock’ta 18 milyon yazışma ve 3.5 milyon e-posta saptandı. Ayrıca 200 binin üzerinde kullanıcı tespit edilerek, ByLock sistemini kullananların listesi çıkarıldı.

Deşifre edilecekler

Türkiye, daha önce ByLock sunucusunun bulunduğu Litvanya'dan bilgi talep etmiş ancak sonuç alamamıştı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un suikast sonucu öldürülmesinden sonra Türkiye ile birlikte soruşturma yürüten Rusya’nın devreye girmesiyle Litvanya, Türkiye ile ByLock’la ilgili işbirliğine başladı. Litvanya’nın ByLock kullanan yaklaşık 150 bin kişiyle ilgili bilgileri Türkiye’ye verdiği öğrenildi. Paylaşılan bu bilgilerin incelemesiyle yeni bir ByLock listesinin hazırlanacağı, ortaya çıkarılamayan birçok ‘kripto FETÖ’cünün de böylece deşifre edileceği kaydediliyor.

Altıntaş'ın ilişkileri

Büyükelçi Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın, 'FETÖ' ile bağlantılı kişilerle ilişkide olduğu öne sürülmüştü. Yeni gelen ByLock bilgilerinin, Altıntaş’ın bu ilişkilerine ışık tutması da bekleniyor.

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