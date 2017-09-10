Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'ndan 'evrim' yorumu: İnanmıyorum, kullanıyorum; her teori alet çantasıdır!

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, tepkiyle karşılanan, Atatürkçülük, laiklik ve evrim teorisi gibi konuların "ya kaldırıldığı ya da kısıtlandığı" yeni eğitim-öğretim programına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Tornavidaya inanıyor musunuz? Penseye inanıyor musun? Penseyi kullanıyor musun? Evet. Aynı şekilde ben evrime inanıyor muyum? Hayır, evrime inanmıyorum. Ama evrimi kullanıyor muyum, kullanıyorum” dedi.

Akademisyen Orkun Saip Durmaz, söz konusu konuşmayı, "İdeolojilerinin gereklerine yüzde yüz uyan bu müfredatın bizzat kendileri tarafından bile saçmalamadan savunulamadığını görüyoruz. Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın evrim teorisini penseyle, tornavidayla karşılaştırmasını başka ne şekilde yorumlayabiliriz ki!" sözleriyle eleştirdi.

Birgün'den Can Uğur'un haberi şöyle:

Basın toplantısında konuşan Durmuş, evrim teorisiyle ilgili enteresan açıklamalarda bulunarak, “Tornavidaya inanıyor musunuz? Penseye inanıyor musun? Penseyi kullanıyor musun? Evet. Aynı şekilde ben evrime inanıyor muyum? Hayır, evrime inanmıyorum. Ama evrimi kullanıyor muyum, kullanıyorum” ifadelerini kullandı. “Evrimi nerede kullanıyorum? Biyoteknolojide kullanıyorum, gen teknolojisinde kullanıyorum. Biyolojik birtakım konuları açıklamakta kullanıyorum. Yani benim için tornavida, alet çantası. Her teori zaten alet çantasıdır” ifadeleriyle devam eden Durmuş, ders kitaplarında evrim teorisine dair düzenlemeler yapıldığını da söyledi. Durmuş’un bahsettiği düzenleme, kamuoyu tarafından ‘kısıtlama ve azaltma’ olarak değerlendiriliyor.

"Saçma bir müfredat ancak böyle savunulur!"

Söz konusu açıklamayı Akademisyen Orkun Saip Durmaz, yorumladı. Eğitim alanında çalışmaları ile bilinen Durmaz şunları söyledi:

“İdeolojilerinin gereklerine yüzde yüz uyan bu müfredatın bizzat kendileri tarafından bile saçmalamadan savunulamadığını görüyoruz. Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın evrim teorisini penseyle, tornavidayla karşılaştırmasını başka ne şekilde yorumlayabiliriz ki! Akla-mantığa bu denli aykırı bir müfredatın saçmalanarak savunulması da normal aslında. 10 yıl kadar önce, şimdi Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından olan Yiğit Bulut, -sanırım o zamanlar AKP’ye yaranmaya yeni yeni başlıyordu- bir televizyon programında ‘şu kadar yaşadım; ama bir tahtanın kedi olduğunu hiç görmedim’ gibi bir tezle evrimi çürütmeye çalışıyordu aklınca. O günden bugüne gericiliğin cephesinde değişen pek bir şey yok. Öyle anlaşılıyor!”



Öte yandan, yeni öğretim yılı öncesinde zümre toplantısına katılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri eski müfredatla karşılaştı. Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Bakanlık cihat konusunu yetiştiremedi, bu nedenle de gelecek yıl derse ekleyecek.