Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı: Sayı giderek azalacak; sadece emekli olan öğretmenlerin yerine atama yapacağız

Pedagojik formasyon son yıllarda eğitim sisteminde en çok tartışılan, en az anlaşılan ve çözümü en zor konulardan biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı pedagojik formasyon alarak öğretmen olmanın kapısını kapattı. Artık öğretmen olmak isteyenler ya eğitim fakültesinden mezun olacak ya da tezsiz yüksek lisans yapacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez de tartışma konusu olan kararın neden alındığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Pedagojik formasyon eğitimi kazanç kapısı olarak görülüyordu. Öğrencilerin paralarının ve umutlarının sömürülmesine ‘dur’ demek için kaldırdık" dedi.

"Atanacak öğretmen sayısı giderek azalacak; sadece emekli olanların yerine atama yapacağız"

Atamalara ilişkin olarak da, "Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle biz sadece emekli olanların yerine atama yapabileceğiz" diyen Dönmez, "Hatta önümüzdeki yıllarda emekli olacaklara bakarsak mevcut öğretmenlerin yüzde 87.71’i, 50 yaşın altında. 60 yaşın üzerindekilerin oranı sadece yüzde 1.48. Bu nedenle yıllık atanacak öğretmen sayısı giderek azalacak. 10 bin civarında olabilir" diye konuştu.

Burhanettin Dönmez, "Formasyon belgeleri olanların durumu ne olacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"2020 sonuna kadar alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli olacak, yeni formasyon programı açılmayacak. 1 Ocak 2021’den itibaren yüksek lisans şartı aranacak. Kimse mağdur olmayacak, aksine devam eden öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2020 yılı sonuna kadar zaman verildi."



Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı'nın köşesi için tıklayın.