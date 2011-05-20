-TALİBOV'DAN ERDOĞAN'A ''UCUBE'' MEKTUBU KARS (A.A) - 20.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Meclis Başkanı Vasıf Talibov'dan Kars'ta yıkımı sürdürülen heykele ilişkin mektup aldığını belirterek, ''Ben burada, bir kez daha ucube tartışması başlatmak niyetinde değilim. Esasen, söylenmesi gerekeni, size aktaracağım bir mektup ziyadesiyle söylüyor. Bu mektup çok önemli. Bu mektup, iki devlet, bir millet ifadesinin Nahçıvan Meclis Başkanı Vasıf Talibov kardeşimden geldi'' dedi. Başbakan Erdoğan, partisince Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kars'ın, yiğitliğin, mertliğin diyarı olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Daha 4,5 ay önce sizlerle yine burada birlikteydik. 8 Ocak'ta, Sarıkamış Şehitlerimizi rahmetle yad ettikten sonra Kars'a geldik ve bir kalemde 55 eserin, 55 hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Kars'a, ilçelerine kazandırdığımız anaokullarının, ilköğretim okullarının, sağlık tesislerinin, bölünmüş yolların, tarihi eser restorasyonlarının resmi açılışını yapmıştık. Biz buradan ayrıldıktan biraz sonra, birileri çıkmış, bizim açılışını yaptığımız eserleri, yatırımları karalamanın gayretine girmiş. Onlara da sadece şunu söylüyorum: 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.' Biz, Ocak ayında Kars'ta 55 eserin, 55 hizmetin açılışını yaptık. Fakat maalesef, Kars, bu hizmetlerle, bu açılışlarla değil, burada, estetikten uzak, tarihi eserlerin, bataryaların üzerine yapılmış, vakıf eserlerini tehdit eden o garip yapıdan dolayı tartışıldı. Biz o gün, 55 eserin arasında çok önemli iki eserin daha açılışını yapmıştık. Ani Ören yerinde Tigran Honest Kilisesi ile aynı yerde Menu-Cehr Camii'nin restorasyonunu tamamlamış, onları da yeniden insanlığın kültür mirasına kazandırmıştık. Ne yazık ki, malum medya ve müzmin AK Parti karşıtları bunları görmedi. 55 eseri görmedi.'' -NAHÇIVAN MECLİS BAŞKANI TALİBOV'UN MEKTUBU- Erdoğan, Türkiye genelinde onardıkları ve kültür mirasına kazandırdıkları 4 bin eserin, sanata, sanatçıya yaptıkları katkıların, desteklerin, teşviklerin görülmediği gibi, Kars'taki bu eserlerin de görülmediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Ben burada, bir kez daha ucube tartışması başlatmak niyetinde değilim. Esasen, söylenmesi gerekeni, şimdi size aktaracağım bir mektup ziyadesiyle söylüyor. Bu mektup çok önemli. Bu mektup, iki devlet, bir millet ifadesinin Nahçıvan Meclis Başkanı Vasıf Talibov kardeşimden geldi. Bakın ne diyor Talibov; Türkiye Respublikası'nın baş Nazırı hörmetli Recep Tayyip Erdoğan'a, hörmetli başnazır. Türkiye'nin Kars şeherinde ucaldılan insanlık abidesinin sökülmesi barede verdiyiniz gösterişe göre size Nahçıvan Muhtar Resbuplikası'nın Ali Meclisi adından ve şahsen öz adımdan derin minnettarlığımı bildirirem. Bu abide dostluk veya insanlık sembolü yok, zati alinizin dekik ifade etdiyi kimi 'ucube', yani, eybecerlik remzi idi. Fursattan istifade edib, zat-i alinize bir daha yüksek ehtiramımı bildirir, gardaş Türkiye'nin inkişafı namına semereli faaliyyetinizde daha böyük uğurlar arzulayıram. Derin hörmetle imza, Vasıf Talibov.' İşte mesele budur. Daha fazla yoruma girmiyorum.''