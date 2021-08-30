Taliban sözcüsü: Kabil Havaalanı'nın güvenliğini kendimiz sağlayacağız; Türk askerini, olumsuz bir durum oluşmasın diye istemiyoruz

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini kendilerinin sağlayacağını söylerken, "Türk askerini olumsuz bir durum meydana gelmemesi için istemediklerini" söyledi.

euronews'e konuşan Mücahit, "Türkiye bizim için önemli bir ülke. Müslüman ve kardeş bir millet. Kalıcı ve iyi ilişkiler kurmak isteriz. Güçlü ve diplomatik ilişkilere sahip olmak isteriz" dedi.

"Türkiye ile dostluktan yanayız" diyen Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, NATO üyesi Türkiye'nin askerini Kabil'de istememelerinin sebebini ise, "Bunun nedeni, Allah korusun bizimle Türkiye arasında olumsuz bakışın (kötü durumun) meydana gelmemesi" sözleriyle açıkladı.

Afgan halkının dış güçlere karşı oldukça hassas olduğunu belirten Mücahit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan halkı dış ülkelerin güçlerine karşı çok hassas. Biz (Türkiye'ye karşı) hassasiyetin daha fazla artmasını istemeyiz. Dolayısıyla Kabil Havaalanı'nın güvenliğini kendimiz sağlayacağız. Havaalanının tüm kapasitelerini kendimiz kullanabiliriz ama eğer teknik, ticari ve diplomatik konular olursa tabii ki (Türkiye'den) yardım talep edeceğiz."

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