Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da Kabil'i ele geçiren Taliban'ın Türkiye'ye Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

Muhalefetin yalan ve iftiralarda bulunduğu iddia eden Erdoğan, "Ama bunlarda böyle bir şey yok, hayatları yalan, hele bir de bulmuşlar bir kadın. Yalan makinesi, çıkartıyorlar televizyona sürekli ona bol bol yalan söylettiriyorlar. Onunla adeta sanki güç buluyorlar. " ifadesini kullandı.

Bosna-Hersek ve Karadağ Ziyaretleri Öncesi Basın Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "Bosna Hersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere birazdan bölgeye hareket ediyoruz. Bu yıl içinde 3. kez bir araya gelmiş olacağız. Bosna Herkes güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir. İki ülkenin ortak iradesiyle, bu iradeye inşa ettiğimiz mükemmel ilişkilerimiz mevcut. Ziyaretimizde işbirliğimizi daha da ilerletmek için birlikte atacağımız adımları konuşma fırsatı bulacağız. Altyapı ve yatırım konuları olmak üzere son durumu değerlendireceğiz. Temaslarımızı tamamladıktan sonra cumartesi günü Karadağ'a geçeceğiz. Karadağ'a ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirecek olmaktan bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele alacağız. Ziyaretim vesilesiyle ayrıca Tuzi şehrinde Sultan Fatih döneminde inşa ettirilmiş Nizan Camii ile Osmanlı şehitliğini de ziyaret edeceğiz. Türkiye olarak Balkanların tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanların istikrarına katkı sağladığına inanıyorum.

"Afganistan’da görev yapan TSK personelinin tahliyesi devam ediyor"

Afganistan’da görev yapan TSK personelinin tahliyesi devam ediyor, tahliyeleri en kısa zamanda tamamlayacağız.

"Görüşmeler yapmak için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yok"

Kimlerin nasıl, ne tür eleştiriler yaptığını bilemem. Herkes istediği eleştiriyi yapabilir. Bizim de kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur.

"Taliban’la ilgili olarak 3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdü"

Biliyorsunuz büyükelçiliğimizi Kabil Havalimanı’nın içindeki askeri bölüme taşıdık. Bizim büyükelçiliğimiz bu tür faaliyetlerini sürdürüyor.

Taliban’la ilgili olarak 3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdü. Ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak.

"İşte diplomasi budur"

Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir, bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün değil. Bu bakımdan da diplomasi diyorsanız, bu insanlara şunu da söylemek lazım. İşte diplomasi budur. Bunu da birinci derecede Dışişleri, Dışişleri’nin temsilcileri, siyasiler yürütür. Şu anda yaptığımız budur. Şu anda arkadaşlarımız bunu kararlılıkla. sürdürmektedir.

"Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar"

Merkel’le bizim biliyorsunuz sık sık görüşmelerimiz var, yol haritalarını gözden geçiriyoruz. Fakat tabii bazı şeylerde çok geç kaldıkları da ortada. Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan’ı terk ederken biz Afganistan’ı terk etmedik. Biz Afganistan’da Kabil Havalimanı’nda kaldık, orada süreci de en ideal şekilde sürdürdük.

"Afganistan’dan kayıtlı- kayıtsız mevcut göçmen sayısı 300 bin"

Şu anda göç baskısının en yakın olduğu ülke Türkiye. Ama Türkiye’nin içindeki bazı mahfiller var ki bunlar hep söylüyorum ya yalan terörü, bunlar yalan terörü estiriyorlar. Nedir söyledikleri, şu anda 1,5 milyon Afgan göçü söz konusu. Ben size resmi rakam söylüyorum, İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında kayıtlı- kayıtsız mevcut göçmen sayısı Afganistan’dan 300 bin.

"Göç konusunda hassasız"

Bay Kemal, onun izinde gidenler bunu 1,5 milyon gibi açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan. Bu yalan terörünü bir şaklaban bulmuşlar, onunla beraber sürdürüyorlar. Bizler göç konusunda hassasız. Sınırlarımızı bu tür duvarlarla örmüş olacağız.

Afganistan’daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan’da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce burada yönetimin belli olması, yönetimin belirgin hale gelmesi, yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra da biz o zaman kararını verecek, kurumlarımız o zaman kararlarını verecek.

"Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize"

Örneğin şu anda THY, asker, sivil neyse İslamabad’dan alıyor. Oraya askeri uçaklarımız taşıyor. Biz devletiz, devlet olarak olması gereken neyse onu yapıyoruz. Taliban’la gerektiğinde görüşme yaparız.

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Orada her an her türlü ölüm vs. mümkün. Dünkü olayda 72 kişinin ölmesi…

Orada eğer bizim adımız geçerse, kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti işletiyor, buna rağmen 72 kişi öldü, buna biz bulaşırsak bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda kararımız söz konusu değil. Biz şu anda askerimizi sivil vatandaşımızı önce İslamabad’a, oradan da ülkemize getiriyoruz.

Şu anda uçak seferlerinin başlaması vs. bunlarla ilgili acelemiz yok. Orada sükunet hâkim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onların din, dil vs.. bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla zaten ayrı düşünemeyiz. İnşallah orası da selamete çıksın. Biz de adamlarımızı atalım.

Muhalefetin bu tür yalanlarda, iftiralarda hiçbir zaman geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu, bunların karakterinde bir defa böyle bir şey yok. Her şeyleri bunların yalan, şimdi kalktılar Merkez Bankası’yla ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Döviz rezervi Merkez Bankası’nın bakın nerelere çıktı?

Her şey ortada, peki bunların bir özür dilemesi söz konusu mu? Bu yıl sonu itibariyle Merkez Bankası’nın da döviz rezervi inşallah 115 milyar dolarları bulacak.

"Bulmuşlar bir kadın, yalan makinesi, çıkartıyorlar televizyona sürekli ona bol bol yalan söylettiriyorlar, onunla adeta güç buluyorlar"

Ama bunlarda böyle bir şey yok, hayatları yalan, hele bir de bulmuşlar bir kadın. Yalan makinesi, çıkartıyorlar televizyona sürekli ona bol bol yalan söylettiriyorlar. Onunla adeta sanki güç buluyorlar.

BBC'nin sığınmacı kampı haberi

BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da bunları öyle görmek istemezdik. Çünkü bu ülkenin ana muhalefetisin, muhalefetisin, bu kadar yangın, sel felaketleri oldu. Bu iktidar sel ve yangın felaketlerinde dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş, operasyonlar icra etti.Arkadaşlar bir lehte açıklamalarını duydunuz mu?

AFAD yardımları

Tam aksine AFAD’ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım. Eğer şu anda AFAD’a destek olacaklar göğüslerini gere gere AFAD’a destek verebilirler. AFAD topladığı yardımlarla her türlü afet mücadelesini yürütüyor. Devletimizin AFAD’a verdiği destek var.

Hayırseverlerimiz ‘yardım yapacağım, bu yardımı nereye yapayım’ diyor. Herhalde böyle sağda solda, örtülü örtüsüz diyecek halimiz yok, devletiz. Ne diyoruz biz, AFAD diye resmi kuruluşumuz var. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İllegal değil legal bir şey yapıyoruz, her şey ispatlı. Bizler gerek selde gerek yangın felaketinde hepsinden memnunuz, şu anda da yoğun bir şekilde bakan arkadaşlarım arazideler. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim.

Dün bizimle Malazgirt’e gelmek istediler. Ben bir bakanım hariç diğerlerine sahada kalacaksınız dedik. Bir yıl içinde de afete uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp vatandaşlarımız evlerine dönecekler.