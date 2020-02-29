Taliban Lideri Ahundzade: ABD ile imzalanan barış anlaşmasını ihlal etmeyeceğiz

Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, bugün imza atılan Afganistan savaşını Washington açısından bitiren anlaşmaya ilişkin "ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metnindeki taahhütler Taliban tarafından ihlal edilmeyecek" dedi.

Euronews'in haberine göre; İslam dininde verdiği sözü yerine getirmemenin caiz olmadığını ifade eden Ahundzade, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini söyledi.

Taliban'ın, Afgan kadın ve erkeklerinin İslam dini çatısı altında tüm hak ve hukuklarını koruyacağını dile getiren Ahundzade, "Geçmişte Taliban ile düşmanlığı ve kaygıları olan herkesi affediyoruz ve onların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve gelecekte ülkeye herhangi bir müdahalede bulunmamasının büyük bir kazanım olduğunu aktaran Ahundzade, böylece Afganistan halkının işgalden kurtulacağını sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

ABD ve Taliban, Afganistan savaşını Washington açısından bitiren anlaşmaya imzayı atmıştı. ABD, 18 yıldan uzun süredir topraklarında asker bulundurduğu Afganistan'dan çekilmeyi taahhüt etmişti.

Anlaşmada ABD, Afganistan'dan kademeli olarak asker çekeceğini ve 14 ay içerisinde ülkeden tamamen çekileceğini taahhüt etmiş, bunun karşılığında Taliban, Afganistan hükûmeti ile savaşı bitirecek bir anlaşmaya varacağını ve ülkenin teröristler için bir sığınak haline gelmeyeceğine dair şartları kabul etmişti.

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