Katar'da tarihi gün: ABD ve Taliban barış anlaşmasını imzaladı

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ABD ve Taliban, Afganistan savaşını Washington açısından bitiren anlaşmaya imzayı attı. ABD, 18 yıldan uzun süredir topraklarında asker bulundurduğu Afganistan'dan çekilmeyi taahhüt etti.

Anlaşmada ABD, Afganistan'dan kademeli olarak asker çekeceğini ve 14 ay içerisinde ülkeden tamamen çekileceğini taahhüt etti. Bunun karşılığında Taliban, Afganistan hükûmeti ile savaşı bitirecek bir anlaşmaya varacağını ve ülkenin teröristler için bir sığınak haline gelmeyeceğine dair şartları kabul etti.

ABD adına anlaşmaya Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, imza attı. Bu vesileyle 18 yıllık savaşta ilk defa bir ABD kabine üyesiyle bir Taliban yetkilisi bir araya gelmiş oldu.

2001'den bu yana süregelen savaşta 2 bin 400 ABD ordusu mensubu ve 90 binden fazla Afganistanlı hayatını kaybetti.

ABD, 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan 11 Eylül 2001 saldırılarından bir hafta sonra, Afganistan'a asker indirmişti. Afganistan Savaşı, ABD tarihinin en uzun süreli dahil olduğu savaş.

Birçok kişi anlaşmanın uzun süreli barış yaratamayacağını, çünkü Afganistan'daki aktörlerin anlaşamayacağını düşünüyor.

ABD'nin okyanus ötesi savaşlardaki dahiliyetine son vermek Başkan Donald Trump'ın 2016'daki en büyük vaatlerinden biriydi. Trump'ın Kasım ayındaki genel seçimlere kısa süre kala yaptığı bu anlaşmayı kampanya döneminde sık sık gündeme getirmesi bekleniyor.