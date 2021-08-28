Taliban Kültür Komisyonu üyesi: Türkiye ve Türk insanıyla işbirliği yapmak istiyoruz, din gibi birçok ortak noktamız var

Taliban Kültür Komisyonu'ndan Abdulkahhar Balki, "Türkler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da iki gün önce meydana gelen patlamaların ardından ülkede kaos ortamı yaşanırken, tahliyeler de devam ediyor.

Patlamalar öncesinde HaberTürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Taliban Kültür Komisyonundan Abdulkahhar Balki, şunları kaydetti:

"Afganistan'da güvenliği sağladık. Şu anda hiç suç işlenmiyor. Taliban da Afganistan için kapsayıcı bir sistem üzerinden çalışıyor. İnsanlar bizimle ilgili bir propagandaya maruz kaldı. İslam Emirliği'nin bütün imajı çarpıtıldı dünyaya.

Taliban'ın ilk ortaya çıktığı dönemde de amacı istikrar getirmekti. İnsanların varlıkları ve onurları güvende değildi. Ayrıca o dönemde verilen ilk resmin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü sosyal medya gibi birçok araç da yoktu.

Afganistan'da İslam hukuku üzerinde bir program üzerinde çalışıyoruz. Her hükümet yeni stratejiler belirler. Geçmiş yönetimimizden de çok fazla tecrübe kazandık. Ayrıca daha önceki yönetimimizde de kadınların çalışması ile ilgili bir kısıtlama yoktu.

Türk güçleri hakkındaki politikamız ise net. Biz kendi ülkemizin güvenliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Afganistan'daki tüm yabancı güçler bizim için aynı.

Türkler ise bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz."

TIKLAYIN - Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi