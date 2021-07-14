"Taliban, Afganistan-Pakistan sınır noktasına bayrağını astı"

Taliban’ın Afganistan-Pakistan sınırındaki bir kontrol noktasına bayrağını astığı ve kontrolü ele geçirdiğini duyurduğu belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, Taliban’ın Afganistan-Pakistan sınırında bulunan Spin Boldak sınır noktasına bayrağını astığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Afgan yetkililer, Taliban’ın sınır noktasını ele geçirdiğini yalanlarken sosyal medyada Taliban’ın Pakistan sınır korumalarıyla konuştuğu görüntüler de yayıldı.

BBC’ye bilgi veren kaynaklar, Taliban’ın dirençle karşılaşmadan kontrolü ele geçirdiğini söyledi.

Ele geçirildiği iddia edilen sınır noktasının iki ülke arasındaki en yoğun ikinci geçiş noktası olduğu belirtiliyor. Kandahar bölgesinden Pakistan'a günde 900 tırın geçtiği belirtiliyor.

ABD ve NATO birlikleri, 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan çekiliyor. Taliban ise ülke genelinde kontrolündeki toprakları hızla genişletiyor.