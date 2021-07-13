Afganistan: ABD ile Taliban arasındaki 20 yıllık savaş ülkeyi nasıl değiştirdi?

Bölgede durum oldukça değişken. Ülkenin bazı bölgelerine kısıtlı erişim sebebiyle mevcut haberlerin doğrulanması da güçleşiyor. Ancak Taliban'ın önemli kazanımlar elde ettiği açık. Örgütün şu anda ülkenin yaklaşık üçte birini kontrol ettikleri düşünülüyor.

2001'den bu yana kaç kişi öldü?

20 yıldır devam eden çatışmalarda komşu Pakistan ve Afganistan'da da binlerce savaşçı öldü. NATO koalisyonunun ve Taliban'ın saldırılarında çok sayıda sivil de çatışmaların ortasında kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, el yapımı patlayıcıların (EYP) kullanımı ve hedefli ölümlerle birlikte 2021'in ilk üç ayında öldürülen sivillerin sayısı 1 yıl öncesine göre "önemli ölçüde daha yüksek".

2020'de Afganistan'daki sivil kayıpların yüzde 43'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Savaş sebebiyle kaç kişi kaçmak zorunda kaldı?

Yıllar süren savaş, milyonlarca insanı evlerini terk etmeye zorladı. Pek çoğu komşu ülkelere sığınan insanların bazıları ise daha uzaktaki ülkelerde iltica talep etti. Milyonlarca insan yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kalırken, çok sayıda insan da Afganistan içinde evsiz kaldı.