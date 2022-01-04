Taliban, Afganistan'da mağazalardaki cansız mankenlerin kafalarının çıkarılmasını emretti

Afganistan'ın Herat vilayetinde Namusa Teşvik ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı'nın emriyle giyim mağazalarındaki cansız mankenlerin kafaları çıkarıldı.

VOA'ya konuşan yerel işletme topluluğu lideri Obeidullah Yari, Herat vilayetinin merkezinde mağazaların yüzde 20'sinin cezadan kaçınmak için şimdiden cansız mankenlerin kafasını çıkardığını söyledi.

Taliban yönetiminin İslami kuralların yerine getiren Namusa Teşvik ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı, İslam'a karşı olduğunu iddia ettiği cansız mankenlerin kafalarını çıkarmayanların cezalandırılacağını açıklamıştı. Bakanlığın Daire Başkanı Aziz Rahman, geçen hafta, mankenleri "heykel" olarak nitelendirmiş ve İslam'da yasak olduğunu savunmuştu.

Taksilere kontrol sıklaştı

Taliban yetkililerinin son günlerde başkent Kabil'de kadınlara seyahat yasağının kontrolü için taksileri sık sık durdurduğu da belirtildi. Taksi düzenlemesi kapsamında, araçlarda kadınlar yalnızca "İslami kurallara uygun giyinmiş bir şekilde", yanlarında erkek bir akraba olarak seyahat edebiliyor. Taksi sürücülerinin sakal bırakması beklenirken araç kullanırken müzik dinlemelerine de izin verilmiyor.

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