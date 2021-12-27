Afganistan'da Taliban, kadınların yanlarında erkek akrabaları bulunmadan 45 kilometreden fazla seyahat etmesini yasakladı

T24 Dış Haberler

Afganistan'da ağustos ayında kontrolü eline alan Taliban, Afgan kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan uzun mesafe seyahat etmesini yasakladı.

Taliban'ın "Namusa Teşvik ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı", artık 45 kilometreden uzun seyahat edecek kadınların yanında yakın bir erkek akrabasının bulunmasının zorunlu olacağını duyurdu.

Kararda araç sahiplerinin otomobillerine başı örtülü olmayan kadınları da almaması gerektiği belirtildi. Ayrıca otomobillerde müzik çalınması yasaklandı.

İnsan Hakları Gözlemevi, hareket kısıtlamasının Afganistan'ı kadınlar için bir hapishane haline gelmeye daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Taliban, yönetimi ele geçirdiği günden bu yana kadın haklarına büyük kısıtlamalar getirildi. Kız öğrencilerin çoğunun ortaokula gitmesi yasaklanırken kadınların büyük çoğunluğunun da çalışması yasaklandı.