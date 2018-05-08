Talepler kabul edildi; vegan hükümlü Osman Evcan açlık grevini sonlandırdı

Vegan hükümlü Osman Evcan, taleplerinin kabul edilmesi üzerine 44. gününde açlık grevine son verdi. Silivri Cezaevi’nde iki senedir tutulduğu tek kişilik hücreden başka bir odaya alınan Evcan'a vega menü verilecek. Evcan artık spor ve sohbet hakkını da kullanabilecek. 26 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan Evcan, vitamin desteği de almıyor; sadece su, limon, tuz ve şeker tüketiyordu.

"Yanında olanlara teşekkür ediyor"

Bianet'te yer alan habere göre, bugün cezaevinde ziyaret eden avukatı, açlık grevi nedeniyle 54 kiloya düşen 60 yaşındaki Evcan’ın dün bayıldığını ve revire götürüldüğünü söyledi.

Dün cezaevi revirinde tedaviyi reddettiğini belirten Evcan’ın talepleri, cezaevi yönetimince kabul edildi. Avukatı gelişmeleri şöyle aktardı:

“Revirden doğrudan yeni odaya götürmüşler. Yeni kaldığı yerde tek tek hücreler var, havalandırma ortak. Şu anda 2 kişiler ama 3 olacaklar. Spor sohbet hakkına da çıkacak.”

“Kendisi çok mutlu. Bu süreçte yanında olanlara teşekkür ettiğini söyledi.”

Cezaevi yemeklerinden zehirlenmişti

2017’de kurban bayramını protesto ettiğini açıkladığından beri kimi zaman etli yemeklerin kimi zaman da bulaşık suyu gibi ne olduğu belirsiz şeylerin getirildiğini söyleyen Evcan, Ekim 2017’de zehirlendikten sonra cezaevi yemeklerini yemeyi kesmiş ve tek kişilik koğuşundaki semaverle kendi imkanlarıyla yaptıkları yemekleri yemeye başlamıştı. Şubat ayı sonlarında tekrar cezaevi yemeklerini yemeye başlayan Evcan, ciddi mide ağrıları yaşadı. Evcan, inançsızlığı ve veganlığı üzerinden gardiyanların sözlü tacizine maruz kaldığını da belirtti.

Açık cezaevinden çıkan yemek kendisine ulaştırılana kadar içine başka maddelerin katılıp katılmadığının tespit edilmesini isteyen Evcan, “kovuşturmaya yer yok” cevabının ardından açlık grevine başlamıştı.

Evcan direnmiş, yönetmelik değişmişti

1992'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Evcan, 2011 yılında 43 gün süren açlık grevi eylemi sonucunda hapishanelerdeki tüm vegan-vejetaryen tutsaklar için vegan-vejetaryen yemek hakkı kazanmıştı.

28 Mart 2012’de Resmi Gazete’de "Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştı. Böylece eski yönetmelikte yer alan 'hasta hükümlü ve tutukluya, kurum hekiminin belirleyeceği besinler verilir'maddesi, "Hasta hükümlü ve tutukluya, diyetisyen veya hekimlerin belirleyeceği besinler verilir. İnancı gereği veya vegan, vejetaryen türü özel bir beslenme şekline sahip hükümlü ve tutukluların talepleri, iaşe miktarı ile sınırlı kalmak üzere karşılanır" şeklinde değiştirilmişti.

1992'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Evcan’ın, disiplin cezaları sayılmazsa, 2022’de tahliye olması bekleniyor. Ancak avukatları Evcan’a “sayılamayacak kadar çok” disiplin cezası verildiğini, her açlık grevinin bir disiplin cezasına neden olduğunu belirtti.