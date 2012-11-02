Talabani'nin KYB'sinden açlık grevi açıklaması



Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Sözcüsü Azad Cündiyani, cezaevlerinde 52. gününe giren açlık grevleriyle ilgili açıklama yaptı.

Cündiyani, yazılı yaptığı açıklamada, sorunların dialog yoluyla demokratik bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.



Türkiye'nin Kürt sorununu siyasi yollardan çözüme kavuşturmasının bölgede istikrarı sağlayacağını belirten Cündiyani , "Açlık grevi ve Türkiye'de yaşanan silahlı çatışmaları Türkiye'de barışın sağlanabilmesi adına endişe ile izliyoruz. Sorunlar diyalog yoluyla demokratik bir şekilde çözülmeli. Şiddet, süreci korkulan bir yola sokabilir" dedi.

Cündiyani, sorunun çözümü için KYB'nin de çaba harcadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Çabamız sadece Kürt halkının en doğal haklarını talep etmek değildir. Toplumsal güven ve barışın, istikrarın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Türkiye devleti ve hükümeti, Kürt partileri de içine alan demokratik, siyasi diyalog yolunu seçmelidir, çünkü bu tek yoldur" ifadelerini kullandı.