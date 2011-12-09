IKYB: Türk savaş uçakları Zap'ı bombaladıi sınırda yığınak var!

T24 - Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB)'nın resmi internet sitesi, savaş uçaklarının dün PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesini bombaladığını ve birliklerin Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki sınır hattı üzerine büyük bir askeri yığınak yaptığını duyurdu.

Talabani'nin partisine ait resmi internet sitesi, önceki gün ve dün Kuzey Irak'ta Amediye ilçesine bağlı olan ve PKK'nın önemli kamplarının bulunduğu Zap vadisinin Türk savaş uçaklarınca bombalandığını duyurdu.







Site, bombardımanın o bölgelere yakın yerleşim birimlerinden görüldüğünü ve korkuya neden olduğunu ileri sürdü. IKYB'nin resmi internet sitesi, Kuzey Irak'a yönelik karadan top atışıyla, havadan uçakların bombardımanıyla ateş altına alındığını, birliklerin de sınırda büyük yığınak yaptığını ileri sürdü.







