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Zana: Kürtlerin 3 partisi var; PKK, KDP, KYB

DTP'nin Nevruz mitingine katılan Leyla Zana, burada Kürtçe konuşma yaptı ve "Kürtlerin 3 partisi var; PKK, KDP, KYB" dedi.

22 Mart 2009 02:00

DTP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlediği Nevruz mitingine katılan Leyla Zana, burada Kürtçe konuşma yaptı ve "Kürtlerin 3 partisi var; PKK, KDP, KYB" dedi.


Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana, nevruzun eşitliği, kardeşliği savunan bütün halklara kutlu olmasını istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın adını kullanırken, kalabalığın 'yuh' diye bağırması üzerine Zana, “Kimse kimseyi yuhlamasın, bunu kimseye yakıştırmıyorum” dedi.

"Cumhuriyete ortak olmak istiyoruz"

Kürtlerin etnik siyaset yapmadığını, hiç bir zaman terörist olmadığını söyleyen Leyla Zana, Türklük vurgusu yapılan anayasanın değişmesini isteyerek, “Türkiye Cumhuriyeti’ne ortak olmak istiyoruz” dedi.

"Kürtler kendi modelini oluşturacak"

Celal Talabani'nin “Amacımız Kürtlere silah bıraktırmak” dediğini hatırlatan Zana, “Kürtler zaten silaha aşık değildir. Bizi incitmeyin. Yeterince incindik. Başkaları zaten incitti. Bari Kürtler birirbirini incitmesin. Kürtler kendi aralarında konferans düzenleyerek kendi modelini oluşturacaktır. Kürtlerin 3 büyük partisi vardır; PKK, KDP ve KYB” dedi.

"Bu tülbent Kürtlerin birliği olacak"

Leyla Zana, PKK, KDP (Kürdistan Demokratik Partisi) ve KYB'nin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) oturup barış stratejisi geliştirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile ‘ortaklaşabileceğini’ söylerken, “Sayın Başbakan ya Kürtlerin isteklerini göreceksiniz. Ya da Kürtleri kaderiyle başbaşa bırakacaksınız. Kürtleri bölerek, küçümseyerek değil, Kürtleri görerek ve kendi projeni geliştirerek Kürtlerin önüne çık. Kürt halkı artık ne beklediğini biliyor. Diyarbakır bugün barış tülbentlerini dalgalandırıyor. Bu tülbent Kürtlerin birliği olacaktır” diye konuştu.

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