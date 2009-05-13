Takvim Kızları yine soyunuyor

Bundan 10 yıl önce sinemalarda gösterilen Takvim Kızları'na (Calendar Girls) ilham veren orijinal 'Takvim Kızları', bir yardım derneği için yeniden soyunuyor.



2010 yılı için kamera karşısına geçen yaşları 55 ile 75 aras değişen altı kadın, çıplak pozlarıyla yine ne kadar cesur olduklarını gösteriyor. Yorkshire Kadın Enstitüsü'nün üyesi olan kadınlardan en genci 57 yaşındaki Chris Clancy, en yaşlısı ise 75 yaşındaki Beryl Bamforth.



Daha önceki pozları gibi yine belli başlı mekanlarda çıplaklıklarını konuşturan bu altı kadından kimi piyano önünde, kimi bir bahçede brokoli topluyor.



Kadınların bu pozları vermelerindeki tek amaç ise İngiltere'nin Leeds kentinde bulunan Lösemi Araştırma Vakfı'na destek olmak. 63 yaşındaki Angela Baker, kocasını lösemiden kaybettiğini söylüyor. Bu üzücü olaydan sonra böyle bir amaç uğruna soyunmaya karar verdiklerini ve lösemi hastalarına takvimden elde edilecek gelirle yardım etmeye çalışacaklarını belirten Baker, projenin de lideri.

