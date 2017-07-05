Takvim Haber Müdürü Mevlüt Yüksel’e ‘kişisel veri yayımlama’ suçundan dava

İstanbul Üniversitesi’nde Şubat ayında yaşanan bir gerginlikten sonra gözaltına alınan sol görüşlü öğrencilerin kimliklerini sosyal medya hesabından yayınlayan Takvim gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel hakkında dava açıldı.

Yüksel, polisler tarafından öğrencilerin nüfus cüzdanlarının yan yana koyularak çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından “Ülkücü öğrencilere saldırıp gözaltına alınan öğrenciler…” ifadesiyle paylaşarak hedef göstermişti.

Öğrenciler saldırıya uğramıştı

İleri Haber'den Meryem Yıldırım'ın haberine göre, Yüksel’in hedef göstermesinin ardından Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öğrenciler, İstanbul Eminönü’nde bir grup gericinin saldırısına uğramıştı.

Öğrencilerin avukatlarının yaptığı suç duyurusu sonucu, Mevlüt Yüksel hakkında, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma” suçundan TCK’nın 136/1, 137/1, 53/1 maddeleri kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aralık’ta hakim karşısına çıkacak

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Yüksel, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Aralık 2017 saat 09.55’te yapılacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.