Takvim: Gezizekalılar ortalığı kana bulamak istiyor, meydanı size bırakmayacağız!

Daha önce CNN Spikeri Christiane Amanpour ile yaptığı hayali söyleşinin yanı sıra Gezi Parkı’ndaki bir ağaçla yaptığı “röportaj” ve “Bütün eylemlere katılan TOMA’nın röntgenini çektik” manşetiyle gündeme gelen Takvim gazetesi, Berkin Elvan’ın birinci ölüm yıldönümü nedeniyle Sanat Meclisi’nden “11 Mart’ta Hayatı Durdur” kampanyasını “Dikkat Gezi ruhu hortladı: Hodri Meydan” manşetiyle duyurdu.

Haberde, “Para babaları düğmeye bastı. İçerideki maşaları işbaşı yaptı. 2013’te birkaç ağacı bahane edip Türkiye’yi ateşe veren Gezizekalılar, sosyal medyada hortladı. Memleketi tekrar kan gölüne çevirmek için anlaştı. Gözünü kan bürüyen çetelere, TAKVİM karşı çıktı. Mevlüt Yüksel, Taksim’e yine çıkacağını belirterek şu uyarıyı yaptı: CNN, BBC, Fox kim varsa alın gelin, meydanı size bırakmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Gezi Parkı protestoları sırasında sinemacılar, tiyatrocular, müzisyenler, şairler, edebiyatçılar, ressamlar, heykeltıraşların bir araya geldiği bir platform olarak kurulan Sanat Meclisi, Berkin Elvan'ın hayatını kaybettiği 11 Mart için eylem çağrısı yaptı.

Video çağrıda aralarında Tarık Akan, Zuhal Olcay, Şevval Sam, Mustafa Altıoklar, Levent Üzümcü, Tayfun Talipoğlu, Cahit Berkay, Bülent Emrah Parlak'ın bulunduğu sanaçılar "Ben Berkin Elvan", "Rahat uyuyor musunuz", "Huzurunuz yerinde mi", "Nasıl gülüyorsunuz", Vicdanınız rahat mı" diyor; çağrı "Katilim nerede?" sorularıyla devam ediyor. Video dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "“Diyorlar ki ‘Polise talimatı kim verdi?’ Ben verdim, ben” sözüyle bitiyor.

Hayali Amanpour söyleşisi, ağaç röportajı ve TOMA röntgeni haberlerinde imzası bulunan Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, bu kez de bir ofis sandalyesiyle Taksim Meydanı’na çıkarak Berkin Elvan için eylem çağrısı yapan sanatçılara ve eyleme katılacaklara meydan okudu.

Takvim gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Para babaları düğmeye bastı. İçerideki maşaları işbaşı yaptı. 2013’te birkaç ağacı bahane edip Türkiye’yi ateşe veren Gezizekalılar, sosyal medyada hortladı. Memleketi tekrar kan gölüne çevirmek için anlaştı.

Berkin Elvan için bir grup sanatçı ortak video hazırladı. Tarık Akan, Zuhal Olcay, Cahit Berkay, Şevval Sam, Levent Üzümcü gibi isimler, '11 Mart’ta hayatı durdurun' çağrısı yaptı. Millet şaştı, kaldı.

Marjinal grupların Birleşik Haziran Hareketi ise daha sinsi bir plan hazırladı. 7 Haziran’daki milletvekili seçimine kadar sürekli eylem kararı aldı. Bütün ülkeyi kaos ortamına sürüklemeyi amaçladı.

Gözünü kan bürüyen çetelere, TAKVİM karşı çıktı. Mevlüt Yüksel, Taksim’e yine çıkacağını belirterek şu uyarıyı yaptı: CNN, BBC, Fox kim varsa alın gelin, meydanı size bırakmayacağız."