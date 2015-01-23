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Takvim, 'CIA paralel yapı raporu hazırladı' dedi, Obama'nın masasına Fotoşop'la Gülen'i koydu

Takvim'in iddiasına göre Gülen başka bir ülkeye gönderilecek

23 Ocak 2015 13:53

Hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi, "ABD yönetiminin CIA'in hazırladığı paralel yapı raporunu tartıştığını iddia" etti.

Gazetenin bugünkü (23 Ocak 2015) nüshasında sürmanşette yer alan haber Fotoşop'la hazırlanmış Fethullah Gülen fotoğrafıyla servis edildi. Haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın çalışma masasında yer alan dosyanın arasında Gülen'in fotoğrafının olduğu görüldü. Haberde ayrıca, "Gülen'in iade edilmeyeceğinin bunun yerine başka bir ülkeye gönderileceğinin tartışıldığı da" öne sürüldü.

Takvim'in sürmanşetinde yer alan haber şöyle:

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