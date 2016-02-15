Takvim: 90 bordo bereli Suriye'ye girdi, 315 YPG'li öldürüldü

Takvim gazetesi, Türkiye’nin Kilis'te konuşlu obüslerle, PYD'nin silahlı kanadı YPG mevzilerini Suriye'nin kuzeyinde top atışıyla vurmasının ardından, dün akşam saatlerinde de 90 kişilik Bordo Bereli timin sınırı geçip 315 YPG'liyi öldürdüğünü iddia etti. Mevlüt Yüksel imzalı haberde; "Operasyonda zarar görmeyen bordo bereliler, arazi araçlarıyla Türkiye’ye döndü" dendi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk askerinin Suriye'ye girdiği iddialarını yalanlamıştı. YPG mevzilerine "angajman kuralları çerçevesinde” karşılık verildiğini belirten Yılmaz, “Bizim tarafımızda can kaybı yok, karşı tarafı da bilmiyoruz" demişti.

Takvim’in bugünkü (15 Şubat 2016) manşetinde yer alan haber şöyle:

Türkiye Cumartesi ve Pazar günü terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi obüslerle bombaladı. Fırat'ın batısında Türkiye'nin uyarılarına rağmen ilerleyen ve ılımlı muhalefetin Türkiye ile bağını koparma noktasına gelen YPG Türkiye'nin bombardımanlarıyla ağır darbe aldı.

Türkiye YPG'yi top atışıyla bombalamanın ötesine geçti. Esad rejimi ve uluslararası bazı haber ajanslarının ifade ettiği gibi Tür askerleri sınırı geçti ve YPG'yle Suriye'de sıcak temasa girdi.

'Hayalet Tim' olarak tanınan 90 kişilik bordo bereli timi, sınırı geçti ve YPG'lilerle sıcak temasa girdi. 315 YPG'li terörist öldürüldü. Bordo bereliler ise operasyondan zarar görmeden çıktı. Askerlerimiz arazi araçlarıyla Türkiye'ye döndü.