Milli Savunma Bakanı, "Suriye'ye 100 Türk askeri girdi" iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın "Suriye'ye 100 Türk askeri girdi" iddiasını yalanladı. Yılmaz, "Barışta insanlar insanlık değerlerini geliştirebilirler, savaş yıkar, yok eder, tahrip eder. Suriye'ye 100 Türk askeri girdi iddiaları doğru değildir" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Milli Savunma Bakanı Yılmaz, "PYD, PKK unsurları tarafından Kilis bölgesine, Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki Türkiye topraklarına havan mermisi atılmıştır. Angajman kuralları çerçevesinde ülkemize doğru bir atış yapıldığında buna caydırıcı bir şekilde misliyle karşılık verilir. Ülkemize havan mermisi gelmesi üzerine; Maranaz, Sicarnaz ve Minak Havaalanı ve Tel Rıfat ve Şafarikat bölgelerinde tespit edilen unsurlara karşı, fırtına bataryasıyla atış yapılmıştır. Bizim tarafımızda can kaybı yok, karşı tarafı da bilmiyoruz" dedi.

PYD'nin alan kazanmasının Türkiye'ye ilave göç demek olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Yılmaz, "Ülkelerin savaş ilanı eskiden sadece silahlı atışla oluyordu, şimdi siber saldırı dahi savaş gerekçesi sayılıyor. Yasadışı göç, gerek Türkiye'nin gerekse Avrupa'nın istikrarına tehdit görüldüğünden NATO Ege'ye gemi gönderme kararı aldı. Alan kazanırsanız, göçe de teşvik edersiniz. Türkiye 2,5 milyondan fazla göçmene kapıyı açmış. Bir saha temizleme, etnik arındırma var. Herkes yerinde durursa Türkiye kendiliğinden bir şey yapmaz ama ilave bir kazanım Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturursa, Türkiye buna gerekli karşılığı verir" diye konuştu.

İsmet Yılmaz, "Suudi Arabistan uçakları Türkiye'ye geldi mi" şeklindeki soruyu, "Şu anda gelmedi, ancak keşif için geldiler. 4 tane F-16 uçağı gelecek, kararı verildi, keşfi yapıldı. Bugün gelmemiştir ama yarın gelebilir. Ama prensipte mutabakata varıldı, gelebilirsiniz denildi" diye yanıtladı.





"Öyle bir düşüncemiz yok"



Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Türk askerinin Suriye'ye girmesi gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Bakan Yılmaz, "Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Biz onun için diyoruz 'yurtta sulh, dünyada sulh olacak', bir de güçlü olacaksınız. Biz savaş istemiyoruz, bizim inancımız barıştır. Barışta insanlar insanlık değerlerini geliştirebilirler, savaş yıkar, yok eder, tahrip eder. Suriye'ye 100 Türk askeri girdi iddiaları doğru değildir" şeklinde konuştu.