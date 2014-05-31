T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'e gidemeyince Haydarpaşa'da eylem yaptılar

Gezi olaylarının birinci yılında Taksim'e gidemeyenler Haydarpaşa Tren Garı'nda toplandılar

31 Mayıs 2014 18:29

Gezi eylemlerinin birinci yılında Taksim'de toplanmaya polis izin vermiyor. Metro ve Vapur seferleri iptal edildi. Eylem için Taksim’e gelemeyenler, Haydarpaşa Tren Garı’nda toplanıp eylem yapmaya başladılar. Eylemciler fotoğraflarını Twitter’dan yayınlandı.

''Madem Taksim'e gidemiyoruz o zaman Haydarpaşa'yı işgal ederiz'' diye harekete geçenler sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği eylemciler ''Biz bir şey yapmıyoruz, tren bekliyoruz'' dedi. 


İşte Twitter'daki Haydarpaşa yorumlarından bazıları: 

 Şule Ateş: Haydarpaşa Garı işgali sürüyor. İsgalciler, kendilerine müdahale eden güvenlik görevlilerine 'biz birsey yapmıyoruz, tren bekliyoruz" diyor 

 Pınar İlkiz: Haydarpaşa'da bir avuç insan ve müzik ve derken bir özel güvenlik: "İzin aldınız mı?" 

 Masum Gök: Yeni mekan Haydarpaşa Garı 

 Eren Dağıstanlı: Haydarpaşa garındayız, tehdit altındaki kamusal alanlarımızı terk etmiyoruz. Sen nerdeysen gezi orada. 

 

ETİKETLER

haydarpaşatren garıtaksimgezigezi parkıeylemdireniş31 mayıspolis müdahale

İlgili Haberler

Gezi Parkı merdivenlerinde kitap okuma eylemi

Gezi Parkı'nın yıldönümünde parkın merdivenlerinde kitap okuma eylemi yapan bir gruba polis, "Şov yapmayın dağılın" anonsu yaptığı iddia edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24