Taksim'e gidemeyince Haydarpaşa'da eylem yaptılar

Gezi eylemlerinin birinci yılında Taksim'de toplanmaya polis izin vermiyor. Metro ve Vapur seferleri iptal edildi. Eylem için Taksim’e gelemeyenler, Haydarpaşa Tren Garı’nda toplanıp eylem yapmaya başladılar. Eylemciler fotoğraflarını Twitter’dan yayınlandı.

''Madem Taksim'e gidemiyoruz o zaman Haydarpaşa'yı işgal ederiz'' diye harekete geçenler sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği eylemciler ''Biz bir şey yapmıyoruz, tren bekliyoruz'' dedi.



İşte Twitter'daki Haydarpaşa yorumlarından bazıları:



Şule Ateş: Haydarpaşa Garı işgali sürüyor. İsgalciler, kendilerine müdahale eden güvenlik görevlilerine 'biz birsey yapmıyoruz, tren bekliyoruz" diyor



Pınar İlkiz: Haydarpaşa'da bir avuç insan ve müzik ve derken bir özel güvenlik: "İzin aldınız mı?"



Masum Gök: Yeni mekan Haydarpaşa Garı



Eren Dağıstanlı: Haydarpaşa garındayız, tehdit altındaki kamusal alanlarımızı terk etmiyoruz. Sen nerdeysen gezi orada.