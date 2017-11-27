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Yaşam

Taksim'deki metruk binada yangın

Yangın 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı

27 Kasım 2017 11:09

Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki cami inşaatının yanında bulunan 3 katlı boş bir binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan su ve köpük ile müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü alma telaşına düştü. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. 

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