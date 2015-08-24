Taksim'deki dönerci parasını aldı, 40 Suriyeli çocuğa daha döner dağıttı

Taksim'de 35 Suriyeli çocuğa döner ve ayran ısmarlayan ancak parasını alamayan büfe sahibinin parası, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından ödendi. Dükkan sahibi, gönderilen paranın kalan kısmıyla yaklaşık 40 Suriyeli çocuğa daha döner dağıttı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Taksim'de bir dönerciye geçtiğimiz günlerde gelen bir kadın, Suriyeli çocuklara döner ısmarlayıp parasını ödemeden kayıplara karışmıştı. Parasını alamayan dönerci ise mağdur olmuştu. Haberi televizyonlardan izleyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, restoran sahibine kurye aracılığıyla bir mektup ve zarfın içinde 500 lira gönderdi. Mektupta gönderdiği parayla dönercinin zararını karşılamasını ve kalanıyla da Suriyeli çocuklara tekrar döner ısmarlamasını isteyen şahıs, isminin gizli kalmasını istedi. Mektubu alan dönerci öğlen saatlerinde Suriyeli yaklaşık 30-40 çocuğa tekrar döner ısmarladı.

Döner yemek için büfenin önünde kuyruğa giren Suriyeli çocuklar, mutlu olduklarını söyledi.

Kuryeyle 500 lira gönderdi

Bir vatandaşın kuryeyle kendilerine 500 lira para gönderdiğini belirten büfe sahibi Mikail Sabuncu, 200 küsür liralık masrafı alarak kalan parayla da tekrar çocuklara döner verin diye de bir mektup yazıldığını aktardı.

Mikail Sabuncu, mektupta yer alan bilgileri şu şekilde dile getirdi: "Dükkan sahibi abime; birisi sizden Suriyeli 35 çocuk için döner almış ama parasını vermeden çekmiş gitmiş. Ne tarafından tutsak. Elimizde kalan bir olayda bu seni kandırma olayında bu tipler hep böyledir. Diyerek inançlı insanlara da, çakala da yarını garantiymiş gibi Suriyeliye küfür edene de ne desek boş. Oturup ağlayalım insanlık gitmiş elden. Aslında o dönerlerin parası, Suriye'de, Gazze'de, Şemdinli'de Erdoğan'ın hayal ettiği özgür ve onurlu müslümanlar için ölen şehitlerin kanıyla ödendi. Ama lütfen size ödenmemiş dönerlerin parasını ve ilaveten 35 çocuğa daha aynı dönerden verilmek üzere eklediğim tutarı kabul edin. Saygı ve hürmetlerimle."



Gönderen kişiyi tanımadığını belirten işyeri sahibi Sabuncu, "Kuryeyle geldi kağıdı verdi ve parayı bize verdi. Aşağı yukarı 40 kişiye falan yine dağıttık." dedi.