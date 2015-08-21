Esnaf şaşkın, çocuklar mutlu: Taksim'de 35 Suriyeli çocuğa döner ısmarlayan kadın, hesabı ödemeden gitti!

Taksim’de Suriyeli çocuklara 35 döner ve ayran siparişi veren bir kadın, dövizciye uğrayacağını söyledikten sonra bir daha gelmedi. Toplam 275 lira tutarında ürün verdiğini belirten işyeri çalışanı, kadının ödeme için gelmediğini söyledi.

Taksim’de öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Dönercilerin yanında dilenen Suriyeli çocukları gören bir kadın, dükkana girerek tüm Suriyeli çocuklara döner ve ayran vermesini söyledi. İşyeri çalışanı Cengiz Aydoğan, 35 et-tavuk döner ve ayranı hazırladı. Dönerleri dağıtmasını söyleyen kadın, üzerinde sadece Euro olduğunu, dövizi Türk Lirası'na çevirdikten sonra geleceğini belirtti. Bugün'de yer alan habere göre, tüm dönerleri veren işyeri sahibi, ayranları da ikram ettikten sonra kadını beklemeye başladı. Saatler geçmesine rağmen kadın bir daha gelmedi.



İşyerinde çalışan Cengiz Aydoğan, kadının işyerine gelerek Suriyeli çocuklaradöner sipariş verdiğini belirtti. Çalışanların 10’u et 25’i tavuk döner olmak üzere toplam 35 döner dağıttığını söyleyen Aydoğan, “Suriyeli çocuklara verdiklerimiz toplam 275 TL tutuyor. Üzerinde 200 Euro olduğunu Türk Lirası’na çevirip geleceğini söyledi. Fakat gelmedi.” dedi.