T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de yine piyano sesleri

Taksim'de Davide Martello 'Çav Bella' isimli şarkıyı çalması eylemciler tarafından yoğun alkış aldı

14 Haziran 2013 04:20

Alman Piyanist Davide Martello piyanosuyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı yanında göstericilere ve vatandaşları konser verdi.

Dün eylemcilere destek olmak için Taksim Meydanı'ndaki inşaat alanında konser veren Davide Martello, bu gece yine eylemcilerin arasında piyanosunun başındaydı.

Alman Piyanist Davide Martello piyanosuyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı yanında göstericilere ve vatandaşlara konser verdi.

Yoğun bir izleyici kitlesinin izlediği sanatçı Alman besteci Beethoven'in eserini ve bazı klasik müzikleri seslendirdi.

Davide Martello'nun etrafında toplanan eylemciler konser sırasında oldukça keyifli anlar yaşadı. Sanatçının Gezi Parkı eylemcilerine desteği sürüyor.

Sanatçı dün de Taksim Meydanı'ndaki inşaat alanında bir konser vermişti.

 

ETİKETLER

taksimgezi parkıpiyonu sesieylemciler

İlgili Haberler

Taksim Meydanı'nda piyano resitali

Alman Piyanist Davide Martello piyanosuyla Taksim Meydanı ile çevresindeki inşaat alanında göstericilere konser verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24