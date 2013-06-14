Taksim'de yine piyano sesleri

Alman Piyanist Davide Martello piyanosuyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı yanında göstericilere ve vatandaşları konser verdi.

Dün eylemcilere destek olmak için Taksim Meydanı'ndaki inşaat alanında konser veren Davide Martello, bu gece yine eylemcilerin arasında piyanosunun başındaydı.

Alman Piyanist Davide Martello piyanosuyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı yanında göstericilere ve vatandaşlara konser verdi.

Yoğun bir izleyici kitlesinin izlediği sanatçı Alman besteci Beethoven'in eserini ve bazı klasik müzikleri seslendirdi.

Davide Martello'nun etrafında toplanan eylemciler konser sırasında oldukça keyifli anlar yaşadı. Sanatçının Gezi Parkı eylemcilerine desteği sürüyor.

Sanatçı dün de Taksim Meydanı'ndaki inşaat alanında bir konser vermişti.