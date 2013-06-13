Taksim Meydanı'nda piyano resitali

Taksim Meydanı’nda dün gece gaz bulutu ve sloganlar yerine piyano sesi yükseldi. Bu sırada Gezi Parkı’nın AKM’ye bakan köşesinde polise ve hükümete yönelik protestolar sürüyordu ve Taksim’i dolduran kalabalığın büyük bölümü buradaydı. Atatürk Anıtı önündeki kuyruklu piyanonun başındaki iki piyanist çalmaya devam ettikçe kalabalık meydanın bu köşesine aktı. Bir süre sonra hatırı sayılır bir konser kalabalığına dönüştü.

Hürriyet'in haberine göre, kitleyi kendine çeken bu iki piyanist, Alman Davide Martello ile Türk Yiğit Özatalay’dı. Klasik müzikten devrim, barış ve Zülfü Livaneli şarkılarına dek uzanan pek çok parça çaldılar. “Let it Be”, Beethoven’dan “Ayışığı Sonadı”, “Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor”, “Karlı Kayın Ormanı”, “1 Mayıs Marşı” gibi parçalar bunlardan bazılarıydı. İtalyan asıllı Alman müzisyen Davide Martello, bir dünya turunun parçası olarak İstanbul’daydı:





'İnsanlara ilham vermek için buraya geldim'

“Almanya’yla İsviçre’nin sınırı olduğu yer Constant’tan geldim. Bütün başkentleri dolaştığım bir turdayım. İnsanlara ilham vermek için buraya geldim. Piyanoyu buraya arabamla getirdim. İnsanların özgürlüğü için meydanda çalıyorum. Buraya gelmemin sebebi eylemler. Özgürlük isteyen insanlara destek vermek için buradayım.”

'Türkiye'nin tarihinde bir ilk yaşanıyor'

Türk piyanist Yiğit Özatalay’ın (28) meydanda bulunma sebebi de aynıydı: “Böylesine güçlü bir halk direnişi daha önce yaşanmadı. Sadece Taksim değil, Türkiye’nin her yerinde insanlar sokakta. Türkiye’nin tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hükümetin ve AKP’nin politikalarına karşı olduğum için buradayım. Özgürlüklerimiz, insan haklarımız kısıtlanıyor, müdahale ediliyor. Bir sanatçı ve müzisyen olarak bu kısıtlamaları kabul etmiyorum ve boyun eğmiyorum.” İkili meydandaki mini konserin ardından ikinci konser için gece yarısına doğru Gezi Parkı’na geçti.