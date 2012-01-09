Taksim'de 'Wall Street' eylemi yapıldı



T24 -



Strafor, soba, battaniye…

Gençler “Bizler, geleceğini isteyen gençler olarak yine meydandayız. Artık ne liseyi ne üniversiteyi bitirmek bir anlam ifade etmiyor. Hatta yüksek lisans yapmış olmak bile geleceğimizi kazanmak anlamına gelmiyor. Gitmediğimiz kurs, öğrenmediğimiz dil kalmadı. Artık görevinizi yapın ve gençlere iş bulun” dedi.Soğuk hava ve yağmura aldırmadan gece boyunca Taksim Meydanı’nda oturan gençler, battaniye ve uyku tulumları da getirdi. Ayrıca meydana bir de soba kuran eylemcilere destek vermek amacıyla pek çok akademisyen ve müzik grubu Bandista da eylem alanını ziyaret etti. Eylemin sözcüsü Işıl Kurt, “Artık insanlar sorunlarına meydanlarda çözüm arıyor. Mısır’ın Tahrir’i, Amerika’nın Wall Street’i neyse İstanbul’un Taksim’i de odur. Biz de Türkiye’de bunu başlatmak istiyoruz” diye konuştu.İÜ öğretim üyesi Çiğdem Şahin kent hareketinin temsilcisi olarak buraya geldiğini söyledi. Şahin “İşsizlik sorunu var. Çalışanların da sorunları var” derken öğrenci velisi Cengiz Koşar “Gençlerin asıl derdi eve ekmek götürmek, büyüklerin de emeklilerin de asıl sorunu budur. Bunun için kalbimle ve bedenimle arkadaşların yanındayım” dedi.Gözaltında kayıp Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır da “Bizler sizlere güzel günler bırakmak için çok çaba sarf ettik ama bırakamadık. Sizden sonra geleceklere umarım sizinle beraber güzel bir gelecek bırakırız” diyerek destek verdi.