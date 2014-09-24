Taksim'de TOMA'sız, polissiz, El Nusra'ya destek eylemi!

Galatasaray Lisesi önünde saat 20.30 sıralarında toplanan Özgür-Der, İmkan-Der ve Öncü Nesil Derneği üyesi 40 kişi, ABD'nin Suriye topraklarında IŞİD noktalarına yönelik hava operasyonunu protesto etti.

DHA'nın haberine göre, Ellerinde tevhid bayrakları olan grup, tekbir getirerek ABD aleyhinde sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan İmkan-Der Başkanı Murat Özer, “Önce IŞİD diye bir örgütü şeytanlaştırıp medya üzerinde propagandasını yapan Batılı emperyalistler, daha sonra IŞİD'i bahane ederek Suriye ve Irak'ta çok çeşitli yerleri bombaladılar. Bombaladıkları yerlerin büyük bir bölümü sivil yerleşim yerleriydi. Önemli bir kısmı da, Suriye'de bugüne kadar 300 bine yakın sivili katletmiş olan Esad rejiminin karşısında savaşan muhaliflerin karargahlarıydı" diye konuştu.

'Operasyonda 25 Türk öldürüldü'

ABD bombardımanında, aralarında yardım görevlilerinin de bulunduğu Türklerin de öldürüldüğünü ileri süren Murat Özer, “Suriye'de vurulan karargah diye söyledikleri yerlerde 8 bebek öldürüldü. 55 kişi hayatını kaybetti. Ve bunların içerisinde 25 Türkiyeli Müslüman bulunuyordu. Bu 25 Türkiyeli, Suriye halkının yanında Esad'a karşı onurlu bir şekilde direnmek için giden insanlar ve bir kısmı yardım görevlileriydi" dedi.

Hava operasyonu sırasında öldürülen Türk vatandaşlarından birinin, Bursalı 42 yaşındaki Ümit Toprak olduğu öğrenildi. Ümit Toprak'ın rejim güçlerine karşı savaşan El-Nusra Cephesi'nin komutanlarından olduğu iddia edildi.