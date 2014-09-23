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Dünya

Obama: ABD, IŞİD'e karşı savaşta yalnız değil

ABD Başkanı Barack Obama, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşanlara destek vereceklerini söyledi

23 Eylül 2014 20:32

ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün'ün destek verdiği operasyonun zaman alabileceğini ancak IŞİD'in yenilmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Obama, uluslararası koalisyonun Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurduğu operasyonla ilgili bilgi vermek için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Kısa bir açıklama yapan ve gazetecilerden soru kabul etmeyen Obama, beş Arap ülkesinin katıldığı koalisyonun gücünün, ABD'nin IŞİD'le savaşında yalnız olmadığını gösterdiğini belirtti.

Obama; Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün'ün destek verdiği operasyonun zaman alabileceğini ancak IŞİD'in yenilmesi "için ne gerekiyorsa yapacağını" belirtti.

 

'BM'de koalisyona destek arayacağız'

 

Obama sözlerini şöyle sürdürdü: Tüm Ortadoğu IŞİD'i reddetmektedir. Bu arada bizler planımızı gerçekleştirirken kongreden de destek aldık.. Aynı zamanda terörist tehdit karşısında hedefler vuruldu. Irak ve Suriye'de savaşanlara destek verilecek. IŞİD'in mali kaynakları kurutulacak.

ABD olarak birarada olduğumuz sürece daha güçlüyüz. Önümüzdeki günlerde Irak'ta El Abadi ile görüşeceğim. Birleşmiş Milletler'de oluşturduğumuz koalisyona destek arayacağız."

 

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