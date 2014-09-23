ABD'den Suriye'de beklenen IŞİD operasyonu geldi

Irak'taki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerini vuran ABD, bugün sabaha karşı ilk kez, Suriye’deki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırısına başladığını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby başlatılan operasyonda savaş uçakları ve Tomahawk füzelerinin kullanıldığını açıkladı. Sözcü "Operasyon devam ettiği için daha fazla detay veremeyeceklerini" belirtti. ABD ordusu yaptığı açıklamada füzelerin, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi’nin kuzeyinde konuşlanan savaş gemilerinden yapıldığını bildirildi.

Reuters haber ajansı, bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde operasyona destek veren Arap ülkelerinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn olduğunu duyurdu. AP haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili ise operasyona destek veren Arap ülkeleri arasında Katar'ı da saydı. IŞİD ise hava operasyonundan Suudi Arabistanı sorumlu tuttuğunu ve operasyona karşılık vereceğini duyurdu.

Amerikan ordusu, Ağustos'tan bu yana Irak'a 190 hava saldırısı düzenlemişti. Son saldırılarla, IŞİD'e karşı yürütülen operasyon Suriye'yi de içine alacak şekilde genişletilmiş oldu.

Nereler vuruldu?

Pentagon detay vermiyor ancak sosyal medyada yer alan bilgiler, Suriye'nin doğusundaki IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'nın vurulduğunu işaret ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Reuters’a verdiği bilgide, hava saldırılarında an az 20 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Rakka ve Deyr Ez Zor’da 50 kez atış yapıldığı bilgisine veren Abdulrahman, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ve Halep kentlerinde el Nusra’nın da vurulduğunu söyledi.

Suriye Devlet Televizyonu, ABD'nin operasyon başlamadan, Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisine bilgi verdiğini duyurdu.

BBC'nin Washington'da bulunan muhabiri Barbara Plett Usher, Suriye'de, Esad yönetiminin çağrısı olmadan yapılan bu hava saldırısının, Irak'takinden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Irak hükümeti IŞİD'e karşı ABD'den yardım istemiş, ardından bu ülkedeki IŞİD hedeflerine hava operasyonu başlatılmıştı.

Usher, bu durumun, ABD'yi, bir Arap ülkesini, rızası olmadan bombalayan ülke konumuna soktuğunu söylüyor.

Türkiye sınırının dibinde

Tomahawk füzeleri, saldırı ve bombardıman uçaklarının kullanıldığı, iki düzine saldırıda, Türkiye'nin yanı başındaki Tel Abyad da hedef alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısına düşen kasabaya üç saldırı düzenlendiği belirtiliyor. IŞİD militanları da saldırıları doğrularken, Rakka üzerinde insansız hava araçlarının uçtuğunu iddia ettiler.

İncirlik teyakkuzda

ABD’nin Türkiye’deki askeri üssü Adana İncirlik’ten operasyona şu ana kadar fiili bir katkı gözlemlenmedi. Ancak İncirlik üssündeki ABD’li komutanlar sabaha dek operasyonu takip etti. İncirlik’in Rakka’ya yapılan bombardımanda teyakkuz halinde olduğu öğrenildi. ABD’nin vurduğu bölgelerde IŞİD kuvvetlerinin 3’te 2’sinin yaşadığı tahmin ediliyor. IŞİD’in 30 bin kişiyi aşan organize kuvvetlerinin 20 bini Suriye sınırları içinde.

Suriye'ye bilgi verildi

Suriye, ABD'nin Rakka'daki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenleneceği bilgisini kendilerine verdiğini açıkladı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, ABD dün, Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi Beşar el-Caferi'ye, Rakka'daki IŞİD hedeflerine hava saldırısına başlanacağını iletti.

Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla ABD, Suriye'de bugün hava saldırıları başlattı.

'Esad ile işbirliği yok'

ABD ve İngiltere de dahil müttefikleri, Suriye'deki ölümlerde büyük sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, IŞİD'e karşı mücadelede Esad yönetimiyle işbirliği yapmayı reddetmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, iki hafta önce IŞİD'e karşı eylem planı açıklamış, Irak ve Suriye'de geniş alanları kontrolü altına alan örgütü 'imha etme' sözü vermişti.

Obama ayrıca Amerikan Kongresi'nden, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan gruplara eğitim ve silah yardımı için izin istemiş, kongre bu öneriyi geçen hafta kabul etmişti.

El Nusra da vuruldu

IŞİD'e yakın hesaplara göre İdlib'te ABD ve müttefikleri el Nusra'yı hedef aldı. Suriye'ye yakınlığıyla bilinen El Meyadin Televizyonu ise saldırının saatlerce süreceğini iddia etti.