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Dünya

El Nusra'nın Türk komutanı ABD saldırısında öldürüldü

ABD'nin 5 Arap ülkesiyle birlikte El Nusra cephesini hedef aldığı saldırıda Türk vatandaşı Ebu Yusuf El Türki'nin de öldüğü öğrenildi

24 Eylül 2014 00:43

ABD’nin beş Arap ülkesiyle birlikte düzenlediği IŞİD’e yönelik hava saldırısında El Kaide bağlantılı El Nusra cephesi de hedef alınırken, 30 hedefin vurulduğu bombardımanında El Nusra’nın komutanlarından olan Türk vatandaşı Ebu Yusuf El Türki’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Nusret Cephesi’nin kanas birliğinin komutanlığını yapan Ebu Yusuf el Türki künyeli Ümit Yaşar Toprak adlı Türk vatandaşı aynı zamanda El Nusra’nın 1 numaralı keskin nişancısı olarak biliniyordu. Yine aynı hava saldırısında El Nusra cephesi içinde çatışan üç Türk’ün daha hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

ABD’nin bombardımanında sadece IŞİD ve El Nusra’nın değil, Suriye’de Beşar Esad’a karşı savaşan Suriye İslam Cephesi ile Özgür Suriye Ordusu’nun da etkilendiği kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Esad’a karşı savaşan Türkmen birliklerinin de bombardımandan etkilendiği bildirildi.

Ebu Yusuf 2012 yılından bu yana Suriye topraklarında El Nusra Cephesi çatısı altında savaşıyordu. Daha önce 2009-2012 yılları arasında da Afgan cihadında bulunan Ebu Yusuf Afganistan’da Hamza Harbi mahlasını kullanıyordu.

 

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