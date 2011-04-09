-TAKSİM'DE PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla 10 Nisan Pazar günü Taksim'deki bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazar günü saat 10.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, 11'00'de ise resmi geçit töreni düzenlenecek. Kutlamalar nedeniyle saat 08.00'den tören bitimine kadar Taksim Meydanı, Sıraselviler Caddesi Dilson Otel arası, AKM önünden Taksim Şehit Muhtar istikameti, Mete Caddesinden AKM istikameti, Mete Caddesi girişi ve ihtiyaç duyulan diğer cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sıraselviler'den gelen akış, AKM önünden Mete kavşağına, Tarlabaşı'ndan gelen akış ise McDonald's önünden Divan kavşağına yönlendirilecek.